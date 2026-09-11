EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Schließung bestehender Long-Call-Positionen und Eröffnung neuer Call-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Schließung siehe separate ...

Schließung bestehender Long-Call-Positionen und Eröffnung neuer Call-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Schließung siehe separate Meldung). Eröffnung: (1) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 9,95; Strike: 163,74, Fälligkeit: 12.03.2027, (2) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 9,88; Strike: 164,79, Fälligkeit: 18.03.2027, (3) Einheiten: 80.000, Preis je Einheit: 13,33; Strike: 155,64, Fälligkeit: 22.03.2027, (4) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 13,28; Strike: 160,97, Fälligkeit: 11.05.2027, (5) Einheiten: 80.000, Preis je Einheit: 13,96; Strike: 155,64, Fälligkeit: 13.05.2027, (6) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 13,14; Strike: 161,97, Fälligkeit: 17.05.2027, (7) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 11,29; Strike: 164,79, Fälligkeit: 19.05.2027, (8) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 12,52; Strike: 161,72, Fälligkeit: 25.05.2027, (9) Einheiten: 87.000, Preis je Einheit: 10,23; Strike: 168,02, Fälligkeit: 27.05.2027, (10) Einheiten: 87.000, Preis je Einheit: 13,58; Strike: 159,76, Fälligkeit: 08.06.2027, (11) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 11,43; Strike: 167,73, Fälligkeit: 16.06.2027, (12) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 15,54; Strike: 156,09, Fälligkeit: 18.06.2027, (13) Einheiten: 87.000, Preis je Einheit: 11,90; Strike: 165,59, Fälligkeit: 22.06.2027, (14) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 15,09; Strike: 161,97, Fälligkeit: 05.08.2027, (15) Einheiten: 87.000, Preis je Einheit: 13,89; Strike: 166,67, Fälligkeit: 17.08.2027, (16) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 16,03; Strike: 160,97, Fälligkeit: 23.08.2027, (17) Einheiten: 50.367, Preis je Einheit: 17,62; Strike: 155,64, Fälligkeit: 27.08.2027, (18) Einheiten: 80.000, Preis je Einheit: 18,04; Strike: 155,64, Fälligkeit: 08.09.2027.