EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Schließung bestehender Long-Call-Positionen und Eröffnung neuer Call-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Schließung siehe separate ...
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.09.2026 / 17:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|NNS Investments (Cyprus) Limited
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Nassef
|Nachname(n):
|Sawiris
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|adidas AG
b) LEI
|549300JSX0Z4CW0V5023
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Derivat
|Beschreibung:
|Aktiengebundene Derivate; ISIN: DE000A1EWWW0
b) Art des Geschäfts
|Schließung bestehender Long-Call-Positionen und Eröffnung neuer Call-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Schließung siehe separate Meldung). Eröffnung: (1) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 9,95; Strike: 163,74, Fälligkeit: 12.03.2027, (2) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 9,88; Strike: 164,79, Fälligkeit: 18.03.2027, (3) Einheiten: 80.000, Preis je Einheit: 13,33; Strike: 155,64, Fälligkeit: 22.03.2027, (4) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 13,28; Strike: 160,97, Fälligkeit: 11.05.2027, (5) Einheiten: 80.000, Preis je Einheit: 13,96; Strike: 155,64, Fälligkeit: 13.05.2027, (6) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 13,14; Strike: 161,97, Fälligkeit: 17.05.2027, (7) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 11,29; Strike: 164,79, Fälligkeit: 19.05.2027, (8) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 12,52; Strike: 161,72, Fälligkeit: 25.05.2027, (9) Einheiten: 87.000, Preis je Einheit: 10,23; Strike: 168,02, Fälligkeit: 27.05.2027, (10) Einheiten: 87.000, Preis je Einheit: 13,58; Strike: 159,76, Fälligkeit: 08.06.2027, (11) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 11,43; Strike: 167,73, Fälligkeit: 16.06.2027, (12) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 15,54; Strike: 156,09, Fälligkeit: 18.06.2027, (13) Einheiten: 87.000, Preis je Einheit: 11,90; Strike: 165,59, Fälligkeit: 22.06.2027, (14) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 15,09; Strike: 161,97, Fälligkeit: 05.08.2027, (15) Einheiten: 87.000, Preis je Einheit: 13,89; Strike: 166,67, Fälligkeit: 17.08.2027, (16) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 16,03; Strike: 160,97, Fälligkeit: 23.08.2027, (17) Einheiten: 50.367, Preis je Einheit: 17,62; Strike: 155,64, Fälligkeit: 27.08.2027, (18) Einheiten: 80.000, Preis je Einheit: 18,04; Strike: 155,64, Fälligkeit: 08.09.2027.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|9,95 EUR
|995.000,00 EUR
|9,88 EUR
|988.000,00 EUR
|13,33 EUR
|1.066.400,00 EUR
|13,28 EUR
|1.328.000,00 EUR
|13,96 EUR
|1.116.800,00 EUR
|13,14 EUR
|1.314.000,00 EUR
|11,29 EUR
|1.129.000,00 EUR
|12,52 EUR
|1.252.000,00 EUR
|10,23 EUR
|890.010,00 EUR
|13,58 EUR
|1.181.460,00 EUR
|11,43 EUR
|1.143.000,00 EUR
|15,54 EUR
|1.554.000,00 EUR
|11,9 EUR
|1.035.300,00 EUR
|15,09 EUR
|1.509.000,00 EUR
|13,89 EUR
|1.208.430,00 EUR
|16,03 EUR
|1.603.000,00 EUR
|17,62 EUR
|887.466,54 EUR
|18,04 EUR
|1.443.200,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|13,21 EUR
|21.644.066,54 EUR
e) Datum des Geschäfts
|08.09.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
11.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|adidas AG
|Adi-Dassler-Straße 1
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Internet:
|www.adidas-group.com
|LEI Code:
|549300JSX0Z4CW0V5023
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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