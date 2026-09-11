EQS-DD: HAMBORNER REIT AG: Claus-Matthias Böge, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.09.2026 / 10:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Claus-Matthias
Nachname(n):Böge

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

HAMBORNER REIT AG

b) LEI

529900EJTD8IR1GN0P96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A3H2333

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
4,20 EUR8.400,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
4,2000 EUR8.400,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

11.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HAMBORNER REIT AG
Goethestraße 45
47166 Duisburg
Deutschland
Internet:www.hamborner.de
LEI Code:529900EJTD8IR1GN0P96
Ende der MitteilungEQS News-Service

107008 11.09.2026 CET/CEST

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