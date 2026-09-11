EQS-News: ESR Tech stellt ein nahtloses Zubehör-Ökosystem für das iPhone Duo, die iPhone-18-Serie und weitere neue Apple-Produkte vor

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ESR Tech stellt ein nahtloses Zubehör-Ökosystem für das iPhone Duo, die iPhone-18-Serie und weitere neue Apple-Produkte vor



11.09.2026 / 09:05 CET/CEST

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Neue Hüllen, Displayschutzfolien, clevere Tragelösungen und Ladegeräte verbinden durchdachtes Design mit der Art und Weise, wie Menschen ihre Geräte schützen, nutzen und laden

MÜNCHEN, 11. September 2026 /PRNewswire/ -- ESR Tech, eine der weltweit führenden Marken für hochwertiges Technikzubehör für Smartphones und AirPods, kündigt im Nachgang der gestrigen Apple Keynote eine neue Zubehörserie für die neu vorgestellten Geräte von Apple an, darunter Zubehör für das faltbare iPhone Duo, die iPhone-18-Serie, AirPods und die Apple Watch.

ESR Tech stellt ein nahtloses ZubehÃ¶r-Ã–kosystem fÃ¼r das iPhone Duo, die iPhone-18-Serie und weitere neue Apple-Produkte vor

ESR Tech hat es sich zum Ziel gesetzt, Technologie für den Alltag einfacher zu gestalten. Basierend darauf wurde diese neue Kollektion aus Hüllen, Displayschutzfolien, Tragelösungen und Ladegeräten entwickelt, um den täglichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Durch die Kombination aus hochwertigen Materialien, zuverlässigem Schutz und nahtloser Funktionalität verbessert das Zubehör von ESR die Leistung der Geräte sowohl im Einzelbetrieb als auch als Teil eines vernetzten Erlebnisses.

„Unser Motto ‚Tech Made Easier' spiegelt unsere Überzeugung wider, dass Technologie das Leben einfacher machen sollte, nicht komplizierter", sagt Tim Wu, CEO von ESR. „Da sich die Menschen in ihrem Alltag zunehmend auf vernetzte Geräte verlassen, sollte das Zubehör-Ökosystem ebenso nahtlos zusammenarbeiten. Unser Ziel ist es, dieses vernetzte Erlebnis intuitiver und müheloser zu gestalten, damit sich Technologie ganz natürlich in den Alltag und die Arbeitswelt der Menschen einfügt."

Entwickelt für das iPhone-Erlebnis

Für das iPhone umfasst die neue Produktreihe von ESR Hüllen, Displayschutzfolien und Ladelösungen, die speziell für den täglichen Gebrauch entwickelt wurden. Für das iPhone Duo bietet der Dual-Funktions-Flex-Ständer von ESR eine Betrachtungsfunktion und schützt gleichzeitig die Kamera. Der um 180° drehbare Ständer hält das Smartphone sowohl in der zusammengeklappten als auch in der aufgeklappten Position stabil. Der Ständer kann zudem auch als Fingerschlaufe verwendet werden, um einen sichereren und bequemeren Halt zu gewährleisten. Sein Präzisionsscharnier sorgt für sanftes Öffnen und Schließen, während die hochfeste Zinklegierung und das interne Dämpfungs-Verriegelungsdesign Stabilität in verschiedenen Winkeln gewährleisten.

Das Highlight der Produktreihe ist das ESR Atelier Vegan Leather Magnetic Case mit Flex Stand, das sich durch eine hochwertige Rückseite aus veganem Leder mit weicher, edler Haptik, einer schmutzabweisenden Beschichtung und einer fleckenresistenten Oberfläche aus TPU auszeichnet. Die hautfreundliche Oberflächenstruktur verbindet ein hochwertiges Erscheinungsbild mit praktischer Alltagsbeständigkeit und einfacher Pflege. Die Atelier-Hülle bietet Schutz nach Militärstandard und eine Magnetkraft von 1.400 g.

Die ESR Classic Hybrid Magnetic Case-Serie zeichnet sich durch eine verbesserte Vergilbungsbeständigkeit aus, deren Wirksamkeit durch SGS-Tests bestätigt wurde. Die Hülle bietet einen Schutz vor Vergilbung, die einer realen Einwirkungsdauer von 6 Monaten entspricht.

Das ESR Cyber Tough Magnetic Case bietet 7-fachen Schutz nach Militärstandard für das iPhone 18 Pro und 18 Pro Max sowie 4-fachen Fallschutz nach Militärstandard für das iPhone Duo sowie einen Flex-Ständer mit Doppelfunktion für sicheren Halt.

Alle drei Hüllen sind für das iPhone 18 Pro und Pro Max erhältlich, wobei der Ständer mit Doppelfunktion einen einstellbaren Betrachtungswinkel von 15° bis 69° sowohl im Hoch- als auch im Querformat bietet.

Zum Schutz des Displays kombiniert der ESR UltraFit Armorite® Pro Screen Protector „Accessory Glass by Corning™" mit der Schutztechnologie von ESR und bietet eine 10-fache Stoßdämpfung sowie eine bis zu 2-mal bessere Kratzfestigkeit. Sein UltraFit-System ist auf eine präzise Ausrichtung und einfache Anbringung ausgelegt. Er ist sowohl für die iPhone-18-Serie als auch für das iPhone Duo erhältlich.

Das Ladeangebot von ESR erstreckt sich über den Einsatz zu Hause, im Büro und im Fahrzeug. Das ESR Cyclone 25-W-Magnet-Ladepad mit CryoBoost, das mit dem IFA Innovation Award 2026 ausgezeichnet wurde, kombiniert die aktive CryoBoost®-Kühlung mit Qi2-Laden mit 25 W und einem verstellbaren Ständer. Das Xtend 45-W-Ladegerät mit einziehbarem Kabel liefert eine dynamische Leistung bis zu 60 W in einem kompakten, platzsparenden Design mit einem ca. 94 cm langen, einziehbaren Kabel. Zum Sortiment gehört der Xtend 100-W-Retractable Car Charger mit zwei Kabeln.

Erweiterung des Apple-Ökosystems

Als Ergänzung zum iPhone-Zubehör nutzt der ESR Geo Magnetic Wallet Stand (Grip) die neue Siri-Sprachaktivierung für „Find My", wodurch sich die Brieftasche bequemer auffinden lässt. Gleichzeitig bietet er eine Haltekraft von 3.200 g sowie Platz für fünf Karten. Sein Multi-View-Ständer lässt sich im Hoch- oder Querformat von 15° bis 170° verstellen und ermöglicht so freihändiges FaceTime, Videos und Surfen. Die Brieftasche ist in der Farbe „Dark Burgundy" erhältlich und passt perfekt zu Apples neuer „Burgundy"-Oberfläche für das iPhone, wodurch ein stimmiges Erscheinungsbild entsteht.

Darüber hinaus stellt ESR das Cyber FlickLock™-Magnetetui für AirPods vor. Es verfügt über starke Magnete, einen integrierten Verschluss für sicheren Halt, eine robuste Konstruktion und Air-Guard-Ecken für zusätzlichen Schutz bei Stürzen. Sein Schiebeverschlussmechanismus ermöglicht den Zugriff mit einer Hand und wurde auf über 20.000 Zyklen getestet. Das Etui ist in neun Farben erhältlich und bietet eine Reihe von verschiedenen Oberflächenoptionen.

Das ESR Equinox-Armband für die Apple Watch, das erste Armband von ESR, verfügt über ein sicheres „Pin-and-Fold"-Verschlussdesign, hautfreundliches Material mit Belüftungsaussparungen und eine speziell angefertigte Faltschließe. Es wurde für den ganztägigen Tragekomfort entwickelt und eignet sich sowohl für Freizeit und Sport als auch für den Berufsalltag.

Verfügbarkeit

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von ESR oder im Amazon-Shop, wo Sie das gesamte Sortiment an Zubehör und Ladelösungen für das Apple-Ökosystem entdecken können.

Cision

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