EQS-News: Regency Silver Corp erwirbt das ehemals produzierende Goldprojekt Jabali in Sonora, Mexiko - angrenzend an die Mulatos-Mine von Alamos Gold

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Regency Silver Corp erwirbt das ehemals produzierende Goldprojekt Jabali in Sonora, Mexiko - angrenzend an die Mulatos-Mine von Alamos Gold



11.09.2026 / 19:24 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 11. September 2026) - Regency Silver Corp. (TSXV: RSMX) (OTCQB: RSMXF) (FSE: ZJ90) ("Regency Silver" oder das "Unternehmen") erklärte sich im Rahmen der verbindlichen Vereinbarung vom 8. September 2026 bereit, einen 100-prozentigen Anteil am GoldprojektJabali durch den Kauf aller Anteile an Tarachi Gold S.A. de C.V. zu erwerben. Das Projekt beinhaltet die frühere Goldmine La Dura im Bergbaudistrikt Mulatos, Sonora, Mexiko. Die Akquisition umfasst rund 569 Hektar an Bergbaukonzessionen. Das Grundstück liegt etwa 6 Kilometer westlich der Mulatos-Mine von Alamos Gold Inc., etwa 10 Kilometer südöstlich der La-India-Mine von Agnico Eagle und etwa 20 km nordöstlich des Dios-Padre-Projekts von Regency.

Wichtige Fakten auf einen Blick

Käufer: Regency Silver Corp. ("Regency") (TSXV: RSMX) (OTCQB: RSMXF) (FSE: ZJ90)

Verkäufer: Aktionäre der Tarachi Gold S.A. de C.V. ("Tarachi Gold"). Die Aktionäre sind von Regency unabhängig.

Liegenschaft: Konzessionen El Jabali (ehemalige Mine La Dura) und Las Moritas

Ort: Bergbaudistrikt Mulatos, Sonora, Mexiko (NAD27 UTM Zone 12N)

Konzessionsgröße: ca. 569 Hektar

Entfernung zur Mulatos-Mine von Alamos Gold: 6 Kilometer

Entfernung zum Vorzeigeprojekt Dios Padre von Regency: 20 Kilometer — derselbe Sonora-Goldgürtel

Gegenleistung: USD 70.000 bei Unterzeichnung der Vereinbarung. 20 Mio. Aktien bei Abschluss einer Lohnmahlvereinbarung zu marktüblichen Bedingungen mit einer nahegelegenen Mine. Die Aktien unterliegen einer freiwilligen Pooling-Vereinbarung, die eine Freigabe von 5 Mio. Aktien bei der Zustimmung durch die Börse und eine Freigabe von 5 Mio. Aktien alle 6 Monate danach vorsieht. USD 1 Mio. werden 6 Monate nach Beginn der kommerziellen Produktion und weitere USD 1 Mio. 12 Monate danach gezahlt. Nach der Förderung von 50.000 Feinunzen Goldäquivalent innerhalb des Projekts fällt eine Zahlung von USD 2 Mio. an. Es wurde auch ein NSR von 2 % vereinbart. Es sind keine Vermittlungsgebühren zu zahlen.

Abschluss: Voraussichtlich am oder um den 30. September 2026, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Es wird nicht erwartet, dass eine Zustimmung der Aktionäre erforderlich sein wird.

Wichtiger Sachverhalt: Die Aktien von Tarachi Gold werden mit der Aktienemission auf Regency übertragen.

Begründung der Transaktion

La Dura ist eine ehemalige untertägige Goldmine. Bohrungen, die von den vorherigen Eigentümern Urastar und Tarachi Gold durchgeführt wurden, weisen auf hochgradige Goldvorkommen an der Oberfläche bis zu einer Tiefe von etwa 100 m hin, wobei die Vererzung in der Tiefe weiterhin offen ist. Die Bohrungen von Tarachi Gold in den Jahren 2020 und 2021 umfassten ausgewählte Probenergebnisse von bis zu 6,91 g/t Gold auf 63,4 Metern und 7,26 g/t Gold auf 12 Metern. Beachten Sie weiter unten die vergangenen Bohrergebnisse. Regency plant, die Mine wieder in Betrieb zu nehmen und eine Lohnmahlvereinbarung mit einer nahegelegenen Mine abzuschließen. Derzeit führt Regency die erforderlichen Studien durch, um die notwendigen Investitionen und Betriebskosten eines solchen Neustarts zu berechnen. Regency fertigt gegenwärtig einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 für das Projekt an. Das Lagerstättenmodell wird als direkte genetische Entsprechung zur nahegelegenen Mulatos-Lagerstätte interpretiert.

Anmerkungen der Geschäftsführung

Bruce Bragagnolo, Chief Executive Officer von Regency Silver, äußerte sich wie folgt:

"Jabali entspricht dem Modell, das bei Timmins Gold funktioniert hat - eine mexikanische Goldliegenschaft in einem produzierenden Distrikt, mit einer über mehrere Generationen gewachsenen Bohrdatenbank und klaren geologischen Analogien zu einem benachbarten Produzenten. In Mulatos wurden sechs Kilometer von dieser Konzession entfernt mehr als zwei Millionen Feinunzen Gold gefördert.1Unser Ziel ist eindeutig: Wir möchten die früheren Arbeiten validieren, einen NI-43-101-Ressourcenbericht fertigstellen und Jabali unter Anwendung des Lohnmahlmodells wieder in die Produktion führen."

— Bruce Bragagnolo, CEO, Regency Silver Corp.

Transaktionsübersicht

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Regency Silver einen ungeteilten Anteil von 100 % am Goldprojekt Jabali von Tarachi-Golds-Aktionären erwerben. Die Gegenleistung beträgt: USD 70.000 bei Unterzeichnung der Vereinbarung. 20 Mio. Aktien bei Abschluss einer Lohnmahlvereinbarung zu marktüblichen Bedingungen mit einer nahegelegenen Mine. Die Aktien unterliegen einer freiwilligen Pooling-Vereinbarung, die eine Freigabe von 5 Mio. Aktien bei der Zustimmung durch die Börse und eine Freigabe von 5 Mio. Aktien alle 6 Monate danach vorsieht. USD 1 Mio. werden 6 Monate nach Beginn der kommerziellen Produktion und weitere USD 1 Mio. 12 Monate danach gezahlt. Nach der Förderung von 50.000 Feinunzen Goldäquivalent innerhalb des Projekts fällt eine Zahlung von USD 2 Mio. an. Es wurde auch ein NSR von 2 % vereinbart. Es sind keine Vermittlungsgebühren zu zahlen. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange. Es wird nicht erwartet, dass eine Zustimmung der Aktionäre erforderlich sein wird.

Warum wurde Jabali von Regency Silver erworben?

Regency Silver erwarb Jabali aus vier Gründen:

Frühere Produktion mit nachgewiesener hochgradiger Goldmineralisierung. La Dura ist eine ehemalige hochgradige Goldmine mit dokumentierten hochgradigen Bohrergebnissen aus der Vergangenheit. Regency ist der Ansicht, dass die bestehenden Arbeiten die Wiederaufnahme der Produktion in der La-Dura-Mine erleichtern werden. Nähe zu produzierenden Minen. Die Liegenschaft befindet sich 6 km westlich des Mulatos-Betriebs von Alamos Gold und nur 10 km südöstlich der La-India-Mine von Agnico Eagle. Über mehrere Generationen gewachsene Bohrdatenbank. Die Liegenschaft verfügt über Analysedaten von vier früheren Betreibern (Ormonde Mining, Minera Real de Ángeles, Urastar und Tarachi Gold), die insgesamt mehr als 6.300 Probendatensätze und über 2.000 Meter an kürzlich durchgeführten Diamantbohrungen umfassen. Gute Portfolioergänzung zu Dios Padre. Jabali konsolidiert Regencys Explorationspräsenz in Sonora innerhalb desselben Goldgürtels der Sierra Madre Occidental wie das Vorzeigeprojekt Dios Padre und das Projekt La India des Unternehmens.

Wichtigste Ergebnisse der vergangenen Bohrungen

Die folgenden Bohrabschnitte sind Highlights aus historischen Bohrungen früherer Betreiber auf der El-Jabali-Konzession. Sie sind nicht gemäß NI 43-101 durch Regency Silver verifiziert und werden lediglich als historische Informationen bereitgestellt:

Kennung des Bohrlochs Länge (m) Gehalt (g/t Au) Von (m) Betreiber / Jahr LJBRC-14-003 4,6 16,25 56,4 Urastar / 2014 LJBRC-14-001 13,7 4,64 16,8 Urastar / 2014 LJB-12-04 3,0 4,27 19,8 Urastar / 2012 Jab 20-005 20,1 4,54 Oberfläche Tarachi Gold Jab 20-006 20,07 5,05 22,5 Tarachi Gold Jab 21-009 63,4 6,91 Oberfläche Tarachi Gold Jab 21-014 12 7,26 9,0 Tarachi Gold

Eine qualifizierte Person hat im Namen von Regency Silver bisher noch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um diese vergangenen Ergebnisse zu verifizieren. Regency Silver beabsichtigt, die historische Bohrdatenbank im Rahmen eines Phase-1-Programms durch die Bohrung von Doppelbohrlöchern zu validieren.

Regionaler Kontext

Projekt Betreiber Entfernung von El Jabali Status Mulatos-Mine Alamos Gold Inc. 6 km östlich produzierend Dios Padre Regency Silver 20 km aktive Bohrungen Mine La India Agnico Eagle 10 km produzierend Regency hat eine Option auf das La-India-Projekt Regency 10 km Exploration

Regency Silver hält keine Beteiligungen an den oben genannten Projekten von Alamos Gold oder Agnico Eagle. Die hier offengelegten Informationen sind nicht notwendigerweise indikativ für die Mineralisierung von Jabali.

Häufig gestellte Fragen

F: Wo befindet sich das Jabali-Goldprojekt?

A: Jabali befindet sich im Bergbaudistrikt Mulatos im Osten des Bundesstaates Sonora, Mexiko. Das Zentrum der Liegenschaft ist über Hermosillo, Sahuaripa, Arivechi und Tarachi erreichbar.

F: Wie groß ist die Konzession El Jabali?

A: Die Konzession El Jabali umfasst etwa 195 Hektar als einzelne Bergbaukonzession.

F: Ist Jabali eine produzierende Mine?

A: Jabali umfasst die Goldmine La Dura, in der früher bereits Gold gefördert wurde. La Dura produziert aktuell nicht. Regency Silver erwirbt die Liegenschaft, um La Dura wieder in Betrieb zu nehmen.

F: Wo befindet sich das nächstgelegene produzierende Bergwerk? 1

A: Die Mulatos-Mine von Alamos Gold liegt etwa 6 Kilometer östlich von Jabali. In seinem jüngsten technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report for the Mulatos Property, Sahuaripa Municipality, Sonora, Mexico", der am 27. März 2023 veröffentlicht wurde und einen Stichtag der Datenbasis vom 31. Dezember 2022 hatte, meldete Alamos Gold nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 1,68 Millionen Feinunzen Gold (26.734.000 Tonnen bei 1,95 g/t Gold).

F: Welche Art von Goldvorkommen hat Jabali?

A: La Dura wird als hochsulfidische epithermale Goldlagerstätte interpretiert, die in verkieseltem dazitischem Vulkangestein eingebettet ist.

F: Wer ist der CEO der Regency Silver Corp?

A: Bruce Bragagnolo ist der Chief Executive Officer, Gründer und Executive Chairman von Regency Silver Corp.

F: Welche Erfolgsbilanz hat Bruce Bragagnolo im mexikanischen Bergbau?

A: Bruce Bragagnolo war zuvor Mitgründer und Leiter der Timmins Gold Corp., deren Marktkapitalisierung er von USD 7 Millionen beim Börsengang bis auf USD 475 Millionen im Jahr 2012 steigerte, sowie von Silvermex Resources Ltd., die er von einem Börsengang im Wert von USD 5 Millionen zu einem Verkauf an First Majestic Silver Corp. für USD 175 Millionen führte. Er verfügt über mehr als 22 Jahre operative Erfahrung in Mexiko.

F: Wie passt Jabali in das bestehende Portfolio von Regency Silver?

A: Jabali befindet sich in Sonora, Mexiko, demselben Bundesstaat wie das Vorzeigeprojekt von Regency Silver, das Gold-Kupfer-Silber-Projekt Dios Padre, sowie das La-India-Objekt des Unternehmens. Der Kauf konsolidiert Regencys Sonora-Plattform innerhalb des Goldgürtels Sierra Madre Occidental. Dadurch wird eine ehemals produzierende Goldmine hinzugefügt, die in der Nähe des Mulatos-Betriebs von Alamos Gold liegt.

Metallurgie

Metallurgische Testarbeiten, die im Jahr 2021 von einem früheren Betreiber durchgeführt wurden, zeigten, dass die Testproben sehr gut auf die Zyanidlaugung ansprachen. Die von der metallurgischen Abteilung von Bureau Veritas durchgeführten Testarbeiten ließen erkennen, dass die Goldausbringung bei einer Basis-Zyanidlaugung bei 40 Gew.-% Feststoffen in einer NaCN-Lösung von 1,0 g/l über 48 Stunden durchschnittlich 94,8 % betrug. Der Zyanidverbrauch (als NaCN) lag im Durchschnitt bei 1,73 kg/t. Im Allgemeinen wurde weniger als 0,5 kg/t gelöschter Kalk benötigt, um den Schlamm-pH-Wert während der Laugung über 10,5 zu halten.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Mike Tucker, P. Geo., geprüft, der gemäß den Richtlinien des National Instrument 43-101 als qualifizierte Person anerkannt ist. Herr Tucker ist ein Director von Regency und gilt aus diesem Grund nicht als unabhängig. Herr Tucker hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung gelesen und genehmigt.

Über Regency Silver Corp.

Regency Silver Corp. (TSXV: RSMX) (OTCQB: RSMXF) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochgradiger Gold-, Kupfer- und Silbervorkommen in Mexiko spezialisiert. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das ProjektDios Padre in Sonora, Mexiko, wo Regency eine Gold-Kupfer-Silber-Entdeckung in einem magmatisch-hydrothermalen System gemacht hat, das sich in der Tiefe ausweitet. Die Bohrergebnisse von Dios Padre umfassten 38 Meter mit 7,36 g/t Gold (Bohrloch REG-23-21), 36 Meter mit 6,84 g/t Gold, 0,88 % Kupfer und 21,8 g/t Silber (Bohrloch REG-22-01) sowie 29,4 Meter mit 6,32 g/t Gold (Bohrloch REG-23-14).

Nach Abschluss der Jabali-Transaktion umfasst das Portfolio des Unternehmens auch die La-India-Konzession sowie das Jabali-Goldprojekt in Sonora.

Regency Silver wurde im Jahr 2017 von Bruce Bragagnolo gegründet, der als Chief Executive Officer, Gründer und Executive Chairman fungiert. Herr Bragagnolo ist eine auf Mexiko spezialisierte Führungskraft im Bergbausektor mit mehr als zwei Jahrzehnten operativer Erfahrung in diesem Land. Zuvor war er Mitgründer und Leiter der Timmins Gold Corp., deren Marktkapitalisierung er von USD 7 Millionen beim Börsengang bis auf USD 475 Millionen im Jahr 2012 steigerte, sowie von Silvermex Resources Ltd., die er von einem Börsengang im Wert von USD 5 Millionen an der NYSE-MKT im Jahr 2006 zu einem Verkauf an First Majestic Silver Corp. für USD 175 Millionen im Jahr 2012 führte. Herr Bragagnolo hält einen Abschluss der University of British Columbia in Rechtswissenschaften (1983) und wurde 1984 als Rechtsanwalt an der British Columbia Bar zugelassen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.

Kontaktdaten

Regency Silver Corp.

Bruce Bragagnolo, Chief Executive Officer und Executive Chairman

Telefon: +1-604-417-9517

E-Mail: bruce@regency-silver.com

Website: www.regency-silver.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen bezüglich des erwarteten Abschlusses des Jabali-Kaufs, der Verfügbarkeit einer Lohnmahlvereinbarung zu einem branchenüblichen Preis oder überhaupt, des geplanten Explorationsprogramms, des Zeitplans und Umfangs von Bohrungen, der erwarteten Ergebnisse von Nachuntersuchungen und Neuprotokollierungen, der Erreichung einer Produktionsaufnahme, der Erstellung und Fertigstellung eines technischen Berichts gemäß NI 43-101, des positiven Abschlusses von Studien in Bezug auf die Produktion sowie der Ausgabe von Aktien und bedingten Zahlungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Management als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Diese Risiken und Unsicherheiten beinhalten die Annahme, dass alle an Regency übermittelten Informationen korrekt sind, dass die durchzuführenden Studien zu einer positiven Produktionsentscheidung führen werden, dass Genehmigungen innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens verfügbar sein werden und dass die aktuellen Metallpreise in absehbarer Zeit stabil bleiben. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren zählen unter anderem das Explorationsrisiko, das Rohstoffpreisrisiko, das regulatorische Risiko, das Eigentumsrisiko sowie das Risiko, dass die Genehmigung der TSX Venture Exchange nicht erteilt wird. Leser:innen sollten sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Regency Silver lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt, dessen Vorgaben sich erheblich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") unterscheiden. Die hierin enthaltenen Informationen, die Beschreibungen von Mineralvorkommen gemäß NI 43-101 bereitstellen, sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen anderer US-Unternehmen vergleichbar, die den US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetzen sowie den dazugehörigen Regeln und Vorschriften unterliegen.

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