EQS-PVR: Fabasoft AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 3 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: Fabasoft AG
Fabasoft AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 3 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

11.09.2026 / 11:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über den Erwerb bzw. die Veräußerung eigener Aktien nach § 135 Abs. 3 BörseG 2018

 

Veröffentlichung über den Erwerb eigener Aktien, weil durch den Erwerb eigener Aktien die Schwelle von 5 vH der Stimmrechte erreicht bzw. überschritten wurde. Die Schwelle wurde ausgehend von der Gesamtzahl der Aktien, die mit Stimmrechten versehen sind, errechnet.

 

1. Angaben zum Emittenten (Name, Anschrift)
Fabasoft AG, Honauerstraße 4, A-4020 Linz
ISIN: AT0000785407

 

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n wenn abweichend von 1.
-

 

3. Datum der Schwellenberührung
09.09.2026

 

4. Aktienanteil
  Aktienanteil in % Gesamtzahl Stimmrechte
Neu 5,01% 10.475.598
Letzte Veröffentlichung 0,00%  

 

5. Einzelheiten zu den eigenen Aktien
absolut in %
direkt 524.402 direkt 5,01%

11.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fabasoft AG
Honauerstraße 4
4020 Linz
Österreich
Internet: www.fabasoft.com
LEI Code: 391200WHND7OZEFNNL77

Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2398030  11.09.2026 CET/CEST

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