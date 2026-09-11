EQS-PVR: Fabasoft AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 3 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Fabasoft AG
Fabasoft AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 3 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
11.09.2026 / 11:15 CET/CEST
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Veröffentlichung über den Erwerb bzw. die Veräußerung eigener Aktien nach § 135 Abs. 3 BörseG 2018
|Veröffentlichung über den Erwerb eigener Aktien, weil durch den Erwerb eigener Aktien die Schwelle von 5 vH der Stimmrechte erreicht bzw. überschritten wurde. Die Schwelle wurde ausgehend von der Gesamtzahl der Aktien, die mit Stimmrechten versehen sind, errechnet.
|1. Angaben zum Emittenten (Name, Anschrift)
Fabasoft AG, Honauerstraße 4, A-4020 Linz
ISIN: AT0000785407
|2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n wenn abweichend von 1.
-
|3. Datum der Schwellenberührung
09.09.2026
|4. Aktienanteil
|Aktienanteil in %
|Gesamtzahl Stimmrechte
|Neu
|5,01%
|10.475.598
|Letzte Veröffentlichung
|0,00%
|5. Einzelheiten zu den eigenen Aktien
|absolut
|in %
|direkt
|524.402
|direkt
|5,01%
11.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fabasoft AG
|Honauerstraße 4
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.fabasoft.com
|LEI Code:
|391200WHND7OZEFNNL77
Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2398030 11.09.2026 CET/CEST
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