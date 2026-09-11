EQS-PVR: Fabasoft AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 3 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Fabasoft AG

Fabasoft AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 3 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



11.09.2026 / 11:15 CET/CEST

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Veröffentlichung über den Erwerb bzw. die Veräußerung eigener Aktien nach § 135 Abs. 3 BörseG 2018 Veröffentlichung über den Erwerb eigener Aktien, weil durch den Erwerb eigener Aktien die Schwelle von 5 vH der Stimmrechte erreicht bzw. überschritten wurde. Die Schwelle wurde ausgehend von der Gesamtzahl der Aktien, die mit Stimmrechten versehen sind, errechnet. 1. Angaben zum Emittenten (Name, Anschrift)

Fabasoft AG, Honauerstraße 4, A-4020 Linz

ISIN: AT0000785407 2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n wenn abweichend von 1.

- 3. Datum der Schwellenberührung

09.09.2026 4. Aktienanteil Aktienanteil in % Gesamtzahl Stimmrechte Neu 5,01% 10.475.598 Letzte Veröffentlichung 0,00% 5. Einzelheiten zu den eigenen Aktien absolut in % direkt 524.402 direkt 5,01%

11.09.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Fabasoft AG Honauerstraße 4 4020 Linz Österreich Internet: www.fabasoft.com LEI Code: 391200WHND7OZEFNNL77

Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf

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