Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.09.2026

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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 11. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Astroscale HoldingsBericht 1. Quartal 2027
DeveliaBericht 2. Quartal 2026
EurotechBericht 2. Quartal 2026
GUMI INC.Bericht 1. Quartal 2027
J.S.B. CO. LTD.Bericht 3. Quartal 2026
KrogerBericht 2. Quartal 2026
Kura SushiBericht 3. Quartal 2026
MoneyHeroBericht 2. Quartal 2026
Petards GroupBericht 2. Quartal 2026
PHARMA FOODS INTL CO. LTDBericht Geschäftsjahr 2026
PHARMANUTRA S.P.A.Bericht 2. Quartal 2026
SOFTWARE SERVICE INC.Bericht 3. Quartal 2026
Tamburi Investment PartnersBericht 2. Quartal 2026
VetoquinolBericht 2. Quartal 2026
Vulcan Energy ResourcesBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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J.S.B. CO. LTD.
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Petards Group
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PHARMA FOODS INTL CO. LTD

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