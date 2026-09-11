Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.09.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 11. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Astroscale Holdings
|Bericht 1. Quartal 2027
|Develia
|Bericht 2. Quartal 2026
|Eurotech
|Bericht 2. Quartal 2026
|GUMI INC.
|Bericht 1. Quartal 2027
|J.S.B. CO. LTD.
|Bericht 3. Quartal 2026
|Kroger
|Bericht 2. Quartal 2026
|Kura Sushi
|Bericht 3. Quartal 2026
|MoneyHero
|Bericht 2. Quartal 2026
|Petards Group
|Bericht 2. Quartal 2026
|PHARMA FOODS INTL CO. LTD
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|PHARMANUTRA S.P.A.
|Bericht 2. Quartal 2026
|SOFTWARE SERVICE INC.
|Bericht 3. Quartal 2026
|Tamburi Investment Partners
|Bericht 2. Quartal 2026
|Vetoquinol
|Bericht 2. Quartal 2026
|Vulcan Energy Resources
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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