171 Prozent Plus, über 2.100 Spieler

"Gewinner05" führt onvista-Spielgruppe beim Trader 2026 an

onvista · Uhr
Börsenhändler im Büro.
Quelle: Adobe.com/standret
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Seit Montag läuft das Börsenspiel "Trader 2026" der Société Générale. In der onvista Spielgruppe zeichnet sich kurz vor dem Wochenende der erste Wochensieger ab. Sein Spielername lautet passenderweise "Gewinner05".

Start Börsenspiel am 7. September
Börsenspiel Trader 2026: Gewinne eine Reise nach New York01.09.2026 · 14:44 Uhr · onvista
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Auf 171 Prozent Plus hat er es (Stand: Donnerstagabend) gebracht und führt damit mit fast 60 Prozentpunkten Vorsprung die Spielgruppe an.

Der Schlüssel zu dieser Fabelrendite: Mit den Ölaktien Apa und Shell, vor allem aber dank eines Turbo-Optionsscheins auf den Ölpreis hat "Gewinner05" voll vom stark gestiegenen Ölpreis profitiert. Die Sorte Brent hatte gestern mit 109 Dollar je Barrel (159 Liter) den höchsten Stand seit Ende Mai erreicht.

Bei den Experten von onvista weist das Depot von Profi-Trader Martin Goersch am Donnerstagabend ein Minus von 8,8 Prozent aus. Martin liegt damit auf Platz 1.875 der Spielgruppe. Seine gehebelte Wetten auf Intel und Micron sind bisher noch nicht aufgegangen.

zum Expertendepot von Martin

Produktmanager Sebastian Wurm dagegen steht mit einem Prozent Plus auf Platz 210. Ihm half vor allem die Aktie von Meta.

Redaktionsleiter Georg Buschmann profitierte wegen des starken Renditeanstiegs an den Anleihemärkten dagegen von einem Short auf den Bund-Future und belegt mit einem Plus von 4,5 Prozent Platz 137.

Insgesamt nehmen aktuell 2.118 Spieler teil. Hier findest du alle Infos zur Teilnahme am Börsenspiel und der onvista Spielgruppe.

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