Huthi erobern Insel in wichtiger Meerenge Bab al-Mandab
dpa-AFX · Uhr
ADEN (dpa-AFX) - Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen haben jemenitischen Regierungsquellen zufolge eine strategisch gelegene Insel in der Meerenge Bab al-Mandab erobert. Der für den Welthandel enorm wichtige Schifffahrtsweg durch das Rote Meer dürfte damit noch stärker bedroht werden als bisher./cmy/DP/stk
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