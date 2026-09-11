Huthi erobern Insel in wichtiger Meerenge Bab al-Mandab

ADEN (dpa-AFX) - Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen haben jemenitischen Regierungsquellen zufolge eine strategisch gelegene Insel in der Meerenge Bab al-Mandab erobert. Der für den Welthandel enorm wichtige Schifffahrtsweg durch das Rote Meer dürfte damit noch stärker bedroht werden als bisher./cmy/DP/stk