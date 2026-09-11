Huthi-Rebellen besetzen strategische Insel an Einfahrt zum Roten Meer

- von Mohammed Ghobari und ⁠Eman Abouhassira und Catherine Cartier

Aden/Dubai, 11. Sep (Reuters) - Die jemenitischen Huthi-Rebellen haben bei ihrer Offensive die strategisch wichtige Insel Perim in der Meerenge Bab al-Mandab erreicht. Die von Saudi-Arabien unterstützten Truppen der international anerkannten Regierung seien von der Insel abgezogen, sagten vier Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Zudem haben die mit dem Iran verbündeten Milizen die Küstenstadt Dhubab auf dem Festland eingenommen, die direkt gegenüber der Insel liegt.

Eine vollständige Kontrolle der Huthis über die Meerenge Bab al-Mandab, die zum Roten Meer und ‌dem Suez-Kanal führt, könnte dem Iran einen entscheidenden Vorteil im Konflikt mit den USA verschaffen. Sollte nach der Straße von Hormus ein zweiter wichtiger Seeweg blockiert werden, droht ein weiterer drastischer Anstieg der Ölpreise. Saudi-Arabien ist in hohem Maße auf die Route durch das Rote Meer angewiesen, da ⁠die Straße von Hormus, ⁠durch die zuvor ein Fünftel des weltweiten Öls transportiert wurde, wegen des Konflikts mit dem Iran faktisch geschlossen ist.

Die Bundesregierung äußerte sich besorgt über die jüngsten Entwicklungen. Der Iran und die verbündeten Huthi-Rebellen versuchten seit Wochen, die internationale Schifffahrt einzuschränken und "in Geiselhaft zu nehmen", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Freitag in Berlin. Dabei würden Saudi-Arabien und die jemenitische Regierung ins Visier genommen. "Das verurteilen wir", erklärte der Sprecher. "Bei zunehmender Kontrolle ... über diesen Seeweg drohen dann natürlich weitere Einschränkungen von Öl- und auch LNG-Lieferungen aus der Region mit den entsprechenden negativen Auswirkungen für die Versorgungslage auf dem Weltmarkt."

SAUDI-ARABISCHE ROHÖLEXPORTE DEUTLICH GESUNKEN

Satellitenaufnahmen ‌vom Donnerstag zeigten Rauch in der Nähe der saudiarabischen Ost-West-Pipeline. Die Pipeline dient dem Königreich als ‌wichtige Ausweichroute, um Rohölexporte am gesperrten Persischen Golf vorbeizuleiten. Eine Bestätigung für einen Zwischenfall gab es von saudiarabischer Seite zunächst nicht. Weder die Regierung in Riad noch der staatliche Ölkonzern Aramco reagierten auf Anfragen. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) vom Freitag fielen die saudiarabischen Rohölexporte im August um täglich 2,3 Millionen Barrel auf sechs Millionen Barrel – ⁠den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahrzehnten. Als Grund nannte die IEA auch die Angriffe der Huthis auf Schiffe im Bab al-Mandab. Die Rohölpreise ‌steuerten am Freitag erstmals seit Mitte Mai auf einen Wochenschlusskurs von mehr als 100 ⁠Dollar pro Barrel zu.

Die jemenitischen Regierungstruppen kündigten eine Gegenoffensive an. Sie wollten Waffen und Flugzeuge einsetzen, um die Bewegungen der "terroristischen" Huthi-Milizen in Schlüsselgebieten zu unterbinden, teilten die Streitkräfte mit. Dies betreffe auch die Straße zur Küstenstadt Mokka, die die Rebellen am Donnerstag zusammen mit den Hanish-Inseln im Roten Meer eingenommen hatten. Militärsprecher Oberst Madsched al-Nasili rief die Zivilbevölkerung auf, die Route zwischen den Städten Tais und Mokka ‌zu meiden und sich von Stellungen der Huthis fernzuhalten. Die Kämpfe hatten sich zuletzt ⁠verschärft, da die Huthis sich verstärkt auf die jemenitische Küstenlinie konzentrierten.

ZEITUNG: ⁠GOLF-STAATEN PLANEN TREFFEN MIT IRAN

Der rasche Vormarsch der Huthis wird nach Angaben aus jemenitischen, iranischen und regionalen Kreisen direkt von den iranischen Revolutionsgarden gesteuert. Teheran wolle damit eine neue Front im Konflikt mit den USA eröffnen, hatte die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag gemeldet. Der Iran habe den Huthis vergangene Woche befohlen, ihre Angriffe auf Saudi-Arabien zu intensivieren, und dafür finanzielle Hilfe, Waffen und Berater zugesagt, sagten zwei iranische Insider. Offiziell bestreitet der Iran eine militärische Einflussnahme.

Wie das Portal "Axios" unter Berufung auf zwei US-Regierungsvertreter berichtete, bat der saudiarabische Kronprinz Mohammed bin Salman US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in zwei Telefonaten um Luftschläge gegen die Huthis. Trump habe die Bitte jedoch abgelehnt. Die USA äußerten wachsende Sorgen über den Konflikt und weiteten ihre Unterstützung für Saudi-Arabien aus, wollten jedoch ein direktes militärisches Eingreifen vermeiden.

Um eine weitere Eskalation zu verhindern, planen die Außenminister der Golfstaaten offenbar ein Treffen mit ihrem ⁠iranischen Amtskollegen. Einem Bericht der Zeitung "Financial Times" vom Freitag zufolge soll es am Montag in der omanischen Küstenstadt Salala stattfinden. Ziel der von Oman und dem Iran vorangetriebenen Initiative sei ein Übergangsabkommen zur Sicherung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus.

(Bearbeitet von Michael Georgy und Alexander RatzRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie ‌sich an berlin.newsroom@tr.com)