Insidern zufolge

Bund pocht bei Commerzbank-Übernahme auf deutsche Börsennotierung

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Nach dem Ende des Widerstands gegen die Commerzbank-Übernahme stellt die Bundesregierung vor dem Treffen mit Unicredit-Chef Andrea Orcel nun klare Bedingungen.

Quelle: Anski21 / Shutterstock.com
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(Reuters) - Die Bundesregierung will zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen zufolge bei der anstehenden Übernahme der Commerzbank durch die italienische Großbank Unicredit die deutsche Identität und die hiesige Börsennotierung des Instituts erhalten. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) werde diese Forderungen ‌am Montag bei einem Treffen mit Unicredit-Chef Andrea Orcel in Berlin vorbringen, sagte einer der Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

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