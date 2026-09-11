Bund pocht bei Commerzbank-Übernahme auf deutsche Börsennotierung

(Reuters) - Die Bundesregierung will zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen zufolge bei der anstehenden Übernahme der Commerzbank durch die italienische Großbank Unicredit die deutsche Identität und die hiesige Börsennotierung des Instituts erhalten. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) werde diese Forderungen ‌am Montag bei einem Treffen mit Unicredit-Chef Andrea Orcel in Berlin vorbringen, sagte einer der Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

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