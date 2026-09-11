IRW-News: Miningscout: Abkopplung vom US-Dollar: Starke Resilienz als Vorboten für Gold- und Silberrallye?

IRW-PRESS: Miningscout: Abkopplung vom US-Dollar: Starke Resilienz als Vorboten für Gold- und Silberrallye?

Die Preisentwicklung von Gold und Silber in den vergangenen Monaten ist vor dem Hintergrund der steigenden Bondrenditen ebenso bemerkenswert wie die zuletzt sehr starke negative Korrelation zum Dollar-Index. Ein Silber-Explorer bereitet sich auf einen starken Bullenmarkt vor.

Der Silberexplorer Silver Hammer Mining (ISIN: CA8277331069, WKN: A3C4PX) arbeitet am Aufbau eines Portfolios mit Silberprojekten in den USA, Mexiko und Marokko. Im Juli wurden mit Stroud Resources und SilverMark Resources zwei Übernahmen angekündigt. Im Zuge des noch zu finanzierenden Doppel-Deals wird der prominente Bergbauinvestor Eric Sprott zum größten Aktionär des an der Börse mit derzeit knapp 8 Mio. EUR bewerteten Unternehmens.

Zum Portfolio von Stroud Resources gehört das Silber-Gold-Projekt Santo Domingo im mexikanischen Bundesstaat Jalisco. Für das Projekt wurde nun eine neue Mineralressourcenschätzung (MRE) veröffentlicht. 5,7 Mio. Tonnen Gestein mit einem Silbergehalt von 79 Gramm und einem Goldgehalt von 0,42 Gramm pro Tonne enthält die Lagerstätte in der gemessenen und angezeigten Kategorie. Das entspricht 14,3 Mio. Unzen Silber und 76.000 Unzen Gold. In der abgeleiteten Kategorie sieht die MRE weitere 8,3 Mio. Unzen Silber und 36.000 Unzen Gold.

Silver Hammer Mining erwartet starken Bullenmarkt

Silver Hammer CEO Peter Ball sieht sein Unternehmen für den voraussichtlich starken Silber-Bullenmarkt mit dem erweiterten Portfolio gut positioniert. Mit seinem Optimismus im Hinblick auf den Silberpreis steht Ball nicht allein. Die Anzeichen für eine neue Rallye an den Edelmetallmärkten mehren sich.

Zu den aktuellen Auffälligkeiten im Markt gehört die starke negative Korrelation zwischen dem Dollar-Index (DXY) und den Edelmetallen Gold und Silber. Die inverse Beziehung ist normal, ihre derzeitige Ausprägung ist es nicht. Zuletzt lag die Korrelation von Gold und DXY bei -0,88, die Korrelation von Silber und DXY bei -0,83.

Diese Werte befinden sich im Vergleich zu ihren jeweiligen historischen Daten im dritten Perzentil für Gold und im vierten Perzentil für Silber, sagt StoneX Marktanalyst David Scutt. Und fügt hinzu: Da der DXY knapp über einem wichtigen Unterstützungsniveau liegt, deutet ein Abwärtsausbruch des DXY, sollte diese extreme Beziehung bestehen bleiben, auf ein erhöhtes Risiko erneuter Aufwärtsbewegungen im gesamten Edelmetallkomplex hin. Nicht zuletzt eine Fortsetzung der jüngsten Yen-Stärke könnte den Greenback unter Druck setzen.

Gold und Silber befinden sich nach den Korrekturen in der ersten Jahreshälfte in einer Konsolidierung. Die vorangegangene Rallye endete zum einen, weil der Markt überhitzt war. Zum anderen trug auch die Zinsentwicklung zur nachlassenden Dynamik bei: Die Märkte preisten Stück für Stück ein, dass das Renditeniveau dauerhaft erhöht bleiben dürfte. Grundsätzlich gilt der Zusammenhang: Je höher das Zinsniveau, desto höher die Opportunitätskosten von Investments in Gold und Silber und desto niedriger der Preis der Edelmetalle.

Gold und Silber stiegen zuletzt trotz steigender Renditen

Dieser Zusammenhang zeigte sich auch in diesem Jahr: Als die 10-jährige US-Rendite Ende Februar bei 3,95 % notierte, kostete Gold 5.278 USD und Silber 93,80 USD. Heute liegt die Rendite deutlich höher, während die Hartwährungen an Wert eingebüßt haben.

Doch der Zusammenhang zwischen Rendite und Edelmetallpreisen hat sich zuletzt deutlich abgeschwächt bzw. sogar gänzlich aufgelöst, wie ein Blick auf einen kürzeren Zeitraum zeigt. Am 26. Juni notierte die 10-jährige US-Rendite bei 4,37 %. Gold kostete 4.087 USD, Silber 58,78 USD. Seitdem ist die Rendite auf 4,81 % gestiegen. Auf diesen Anstieg reagierten Gold und Silber jedoch nicht mit weiteren Abschlägen. Im Gegenteil: Gold kostet heute rund 6 % mehr als Ende Juni, Silber notiert rund 7 % höher. Diese Resilienz gegen steigende Bondrenditen deutet auf eine Rückkehr der inneren Stärke bei den Edelmetallen hin.

Für Gold und Silber sprechen die Argumente, die seit Jahren gelten - wobei die weltweit ausufernde Staatsverschuldung zunehmend in den Mittelpunkt rückt. Speziell für Silber lassen sich einige zusätzliche Argumente anführen, die für steigende Kurse sprechen. Trotz rückläufiger Nachfrage aus der Solarindustrie wird für dieses Jahr ein Defizit von 46,3 Mio. Unzen erwartet - und damit das sechste jährliche Defizit in Folge.

Silber-Defizit könnte durch Minenunterbrechungen leicht wachsen

Das Defizit könnte durch Minenunterbrechungen sogar noch etwas größer ausfallen. In Mexiko wurde die Terronera-Mine von Endeavour Silver vom 12. bis 23. August 2026 durch eine Blockade der Ejido-Gemeinschaft stillgelegt. In Peru meldete das Nationale Institut für Statistik und Informatik (INEI) einen Rückgang der Silberproduktion um 9,0 % im Vergleich zum Vorjahr im Juni 2026. In Chile senkte Antofagasta am 13. August seine Kupferproduktionsprognose für 2026, nachdem Unwetter die Produktion in Los Pelambres lahmgelegt hatten. Die Kupfermine erzeugt Silber als Nebenprodukt. Insgesamt summieren sich diese Ausfälle auf ca. 1,1 Mio. Unzen.

Silver Hammer Mining jedenfalls setzt auf Silber und fährt mehrgleisig. Fast zeitgleich mit der Veröffentlichung der aktualisierten MRE für Santo Domingo wurde der Abschluss des Sommer-Feldarbeitsprogramms 2026 beim Silberprojekt Eliza im White Pine County in Nevada bekanntgegeben. Geologische Kartierungen sowie Gesteins- und Bodenprobenahmen zielten auf die Vorbereitung eines Bohrprogramms ab. Wir sind davon überzeugt, dass Eliza ein erhebliches Explorationspotenzial aufweist, sagt CEO Ball.

Weitere Explorationserfolge im Portfolio könnten auch dem Aktienkurs neuen Rückenwind verleihen. Seit August 2024 bewegt sich der Kurs in einem volatilen Seitwärtstrend. Ein starker Silbermarkt, Eric Sprott als Investor, eine einstellige Millionenbewertung und ein Portfolio mit viel Potenzial zeigen deutlich, dass die Zutaten für einen Ausbruch nach oben vorhanden sind.

Weitere Informationen zu Silver Hammer Mining finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/silver-hammer-mining-corp/

Unternehmen: Silver Hammer Mining Corp.

CSE: HAMR

ISIN: CA8277331069

WKN: A3C4PX

Webseite: https://silverhammermining.com/

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