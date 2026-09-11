Österreichs Notenbank hebt Prognose für 2027 an - Inflation sinkt

Wien, 11. ⁠Sep (Reuters) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum 2027 trotz des Krieges im Nahen und Mittleren Osten und einer schweren Sommerdürre erhöht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte im kommenden Jahr um 1,3 Prozent zulegen und damit um 0,2 ‌Prozentpunkte stärker wachsen als noch im Juni prognostiziert, teilte die OeNB am Freitag mit. Für das laufende Jahr senkten die Experten ihre Prognose wegen ⁠einer schwachen ⁠ersten Jahreshälfte leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 0,5 Prozent. Für das zweite Halbjahr seien die Aussichten jedoch besser. Die Exportwirtschaft dürfte von einem stärkeren Welthandel profitieren. Zudem hätten sich Auftragslage und Stimmung in der Industrie verbessert. Zwar dämpfe die Dürre das Wachstum 2026 um 0,1 Prozentpunkte, insgesamt überwögen ‌trotz der schwierigen Rahmenbedingungen jedoch die positiven Signale, ‌sagte OeNB-Gouverneur Martin Kocher. Für 2028 geht die Notenbank unverändert von einem Wachstum von 1,2 Prozent aus.

Auch bei der Teuerung erwartet die OeNB einen deutlichen Rückgang, ⁠warnt jedoch vor geopolitischen Risiken. Im Basisszenario soll die Inflationsrate von 3,0 Prozent ‌im laufenden Jahr auf 2,3 Prozent ⁠2027 und 2,2 Prozent 2028 sinken. Sollten sich die Energie- und Nahrungsmittelpreise infolge des Nahost-Konflikts allerdings deutlich verteuern, könnte die Inflation im kommenden Jahr auf bis zu 5,6 Prozent steigen. In eine Rezession ‌würde Österreich selbst in diesem ungünstigsten ⁠Szenario nicht abrutschen: Das Wirtschaftswachstum läge ⁠dann 2027 immer noch bei 0,3 Prozent.

Mit Blick auf die Basisprognose erklärte Kocher, der Inflationsabstand zum Euroraum verringere sich deutlich. Die heimische Teuerung werde sich künftig weitgehend im Gleichklang mit dem Euroraum entwickeln. Maßgeblich für den Rückgang sei insbesondere das Auslaufen der Effekte des Energiepreisschocks infolge des Nahost-Krieges, hieß es weiter. Zudem dämpfe eine im Juli eingeführte Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Lebensmittel die Inflation und überwiege zunächst den Preisdruck durch die ⁠Dürre.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)