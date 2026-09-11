ChatGPT im Finanzsektor

OpenAI startet spezielles KI-Tool für Banker und Analysten

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI

In Kooperation mit großen US-Banken hat OpenAI ein neues Tool vorgestellt, das die Analysearbeit und Finanzmodellierung grundlegend vereinfachen soll.

Quelle: Tada Images/Shutterstock.com
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(Reuters) - OpenAI hat eine spezielle Version seines Chatbots ChatGPT für die Finanzbranche auf den Markt gebracht. Das neue Produkt richte sich an Investmentbanker ‌und Aktienanalysten, teilte das US-Unternehmen am Donnerstag mit. "ChatGPT for Financial Services" kombiniere das neueste KI-Modell GPT-6 ⁠Astra mit ⁠integrierten Daten von Anbietern wie LSEG, PitchBook, Crunchbase und Daloopa.

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