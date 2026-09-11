Original-Research: Cantourage Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH...

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen
    ^
Original-Research: Cantourage Group SE - from First Berlin Equity Research
GmbH

11.09.2026 / 13:48 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cantourage Group SE

     Company Name:                Cantourage Group SE
     ISIN:                        DE000A3DSV01

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        11.09.2026
     Target price:                EUR11
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cantourage Group SE
(ISIN: DE000A3DSV01) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 11,00.

Zusammenfassung:
Cantourage bereitet sich auf einen Wechsel an der Spitze vor, nachdem CEO
Philip Schetter aus persönlichen Gründen darum gebeten hat, vor Ablauf
seiner laufenden Amtszeit aus dem Vorstand auszuscheiden. Der Übergang
dürfte reibungslos verlaufen. Herr Schetter wird bis zur Ernennung eines
Nachfolgers weiterhin die volle Verantwortung tragen und die Übergabe
unterstützen. Monique Jaqqam wird voraussichtlich weiterhin als CFO tätig
sein. Wir sehen zudem keine Anzeichen für eine strategische Neuausrichtung.
Unserer Ansicht nach ist der bewusste Verweis des Aufsichtsrats auf eine
'neue Entwicklungsphase' in der Pressemitteilung interessanter. Wir glauben,
dass dies die Tür für einen Nachfolger mit fundierterer Erfahrung in der
Pharmabranche und entsprechenden Netzwerken öffnen könnte. Die heutige
Markteinführung neuer Cannabis-Wirkstoffe für die Zubereitung in Apotheken
passt perfekt in diese Richtung und erweitert das Angebot von Cantourage
über blütenbasierte Formate hinaus. Derzeit sehen wir keinen Grund, unsere
Anfang dieses Monats angepassten Schätzungen zu ändern, und behalten unsere
Kaufempfehlung für Cantourage mit einem Kursziel von EUR11 bei (102%
Aufwärtspotenzial).

First Berlin Equity Research has published a research update on Cantourage
Group SE (ISIN: DE000A3DSV01). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 11.00 price target.

Abstract:
Cantourage is preparing for a change at the top after CEO Philip Schetter
asked to step down from the board for personal reasons before the end of his
current term. The transition should be orderly. Mr Schetter will remain
fully in charge until a successor is appointed, and support the handover. Ms
Monique Jaqqam is expected to stay on as CFO. We also see no indication of
any strategic shift. In our view, the more interesting read is the
Supervisory Board's deliberate reference to a 'new phase of development' in
the news release. We think this could open the door to a successor with
deeper pharma credentials and networks as the company continues to evolve.
Today's launch of new cannabis active ingredients for pharmacy compounding
fits neatly with that direction and further broadens Cantourage beyond
flower-led formats. For now, we see no reason to alter our forecasts
recalibrated earlier this month and remain Buy-rated on Cantourage with an
EUR11 TP (102% upside).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=d41ebb32c2032a3bad5e899d0c435e6c

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=27044ed2-add6-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2398114 11.09.2026 CET/CEST

°
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Cantourage Group

Das könnte dich auch interessieren

Milliardenschwerer Zukauf
GE Aerospace übernimmt Triebwerkszulieferer CPP08. Sept. · Reuters
GE Aerospace übernimmt Triebwerkszulieferer CPP
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Abbau von bis zu 100.000 Stellen
Das trauen wir der VW-Aktie jetzt zu09. Sept. · onvista
Anlagestrategie
Reichen 50 Aktien, um gut diversifiziert zu sein?08. Sept. · onvista
Kurs deutlich unter Übernahmepreis
Was hinter dem Abschlag bei Delivery Hero steckt07. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen