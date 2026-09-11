Original-Research: Smartbroker Holding AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Smartbroker Holding AG - von Montega AG

11.09.2026 / 16:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Smartbroker Holding AG

     Unternehmen:               Smartbroker Holding AG
     ISIN:                      DE000A2GS609

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      11.09.2026
     Kursziel:                  17,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Nicklas Frers

Solide Halbjahreszahlen - Wesentlicher Kurstreiber rückt ab Q4 in den Fokus

Die Smartbroker Holding AG hat ihre Geschäftszahlen für das erste Halbjahr
2026 vorgelegt. Bei einem Gesamtumsatz von 35,4 Mio. EUR (+9,6 % yoy) sprang
das EBITDA deutlich auf 2,2 Mio. Euro (Vj.: 0,1 Mio. Euro) an. Während das
Medien-Geschäft gewohnt profitabel läuft, rücken strategische Anpassungen im
Brokerage-Segment beim Neukundenwachstum sowie die Ankündigungen zum ab 2027
startenden Altersvorsorgedepot (AVD) in den Mittelpunkt.

Operative Ertragskraft intakt: Smartbroker hat solide Geschäftszahlen für
das erste Halbjahr 2026 vorgelegt. Der Umsatz kletterte dank hoher
Handelsaktivität um 9,6 % yoy auf 35,4 Mio. Euro (Vj.: 32,3 Mio. Euro),
getrieben von einer Rekordzahl von 4,7 Mio. Trades (+60 % yoy) im
Brokerage-Geschäft. Beim operativen EBITDA nach Kundengewinnungskosten
gelang der Gruppe ein Sprung auf 2,2 Mio. Euro (Vj.: 0,1 Mio. Euro). Das
Medien-Geschäft blieb mit einer EBITDA-Marge von 26,4 % der gewohnt
verlässliche Ertragsanker. Das Management bestätigte die
Gesamtjahresprognose und beweist damit, dass die operative Ertragskraft auch
nach der PFOF-Umstellung hält.

Neukundengewinnung unter Erwartungen - Umbau des Marketings eingeleitet: Auf
der Akquiseseite blieb die Dynamik mit rund 31.000 Bruttoneukunden im ersten
Halbjahr spürbar hinter den internen Zielvorgaben zurück. Unter anderem die
geopolitische Lage und die entsprechende Konsumstimmung werden hierfür als
Faktor genannt. Die Marketingleitung wurde im Mai neu besetzt, um besonders
in Hinblick auf das kommende Altersvorsorgedepot neue Impulse zu setzen.
Erste positive Effekte aus der Neuaufstellung werden ab September erwartet.
Die im August gesicherte Betriebsmittelkreditlinie von bis zu 20 Mio. Euro
bietet der Gesellschaft zudem ausreichend finanziellen Spielraum, um
Vertriebskampagnen zielgerichtet zu skalieren.

Aggressives AVD-Konditionenmodell im Wettbewerbsvergleich: Beim ab 2027
startenden Altersvorsorgedepot nimmt der Preiskampf massiv Fahrt auf. Bisher
haben einige Anbieter wie Scalable, DEKA oder auch Smartbroker ihre
zukünftigen Konditionen offen gelegt. Smartbroker setzt als einer der
Firstmover extrem aggressive Marken. Im Standard-AVD bietet Smartbroker
nicht nur 0 Euro Depotgebühren und 0 Euro Sparplankosten, sondern übernimmt
in den ersten drei Jahren sogar die laufenden ETF-Kosten (TER) zu 100 %.
Während bei Scalable im Vergleich fürs Standard-AVD die ETF-Gebühren nur für
ein Jahr kostenlos sind, bietet DEKA ihr ETF-Produkt über die Sparkassen mit
einer TER von 0,1% an. Smartbroker unterbietet die Konkurrenz aktuell
demnach in den ersten Jahren somit komplett. Hinzu kommt der strukturelle
Wettbewerbsvorteil der Medienreichweite durch die eigenen Internetportale
(4,9 Mio monatliche Nutzer). Hier gilt es effizient Nutzer in das
Brokerage-Segment zu konvertieren.

Fazit: Aktuell wird Smartbroker an der Börse primär nach der schwächeren
Run-Rate im Neukundenwachstum bewertet. Im vierten Quartal muss hier eine
neue Richtung eingeschlagen werden. Helfen werden dabei das neu
ausgerichtete Marketing sowie der bevorstehende Start des AVD. WIr erachten
den aktuellen Bewertungsabschlag als übertrieben und bestätigen unter
anderem auch aufgrund des strukturell intakten Media-Geschäfts unsere
Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 17,00 EUR



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=13ef5683a81e66b36ca9baa473f575d0

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=4bd90129-adeb-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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