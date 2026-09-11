OTS: ADNOC / ADNOC, XRG und Masdar vertiefen Partnerschaften in Deutschland ...

ADNOC, XRG und Masdar vertiefen Partnerschaften in Deutschland durch strategische Abkommen in den Bereichen Energie, Industrie und Technologie Abu Dhabi, VAE / Berlin, Deutschland (ots) - Die Abkommen wurden während des Staatsbesuchs des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate in Deutschland unterzeichnet. Dies folgt auf die Ankündigung der Vereinigten Arabischen Emirate, langfristig 40 Milliarden Euro in Deutschland zu investieren, um die Industrie und weitere Wirtschaftsbereiche der Zukunft aufzubauen. Die Partnerschaften zwischen ADNOC, XRG und Masdar könnten Investitionen in Höhe von mehr als 5 Milliarden Euro in den deutschen Energie- und Industriesektoren ermöglichen. Die Zusammenarbeit baut auf dem langjährigen Beitrag von ADNOC und Masdar zur Energiesicherheit Deutschlands auf, der dem Strombedarf von vier Millionen Haushalten entspricht. ADNOC, XRG und Masdar haben heute Vereinbarungen mit führenden deutschen Unternehmen bekanntgegeben. Diese stärken die strategische Partnerschaft zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Deutschland in den Bereichen Energie, Industrie und Spitzentechnologie und können Investitionen von mehr als 5 Milliarden Euro ermöglichen. Sie vertiefen die Zusammenarbeit, indem sie die Stärke der VAE im Energiebereich und ihr langfristiges Kapital mit den industriellen und technologischen Kompetenzen Deutschlands verbinden. Die Abkommen wurden während des Staatsbesuchs Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Präsident der VAE, in der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet und folgen auf die Ankündigung geplanter langfristiger Investitionen in Höhe von 40 Milliarden Euro in Deutschland. Die Vereinbarungen mit RWE, Securing Energy for Europe (SEFE), MB Energy, Covestro, Siemens Industrial und Bosch Middle East decken Flüssigerdgas (LNG), Gas, erneuerbare Energien, fortschrittliche Werkstoffe und Technologie ab. Seine Exzellenz Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Managing Director und Group-CEO von ADNOC, Executive Chairman von XRG und Chairman von Masdar, erklärte: "Die Vereinigten Arabischen Emirate und Deutschland blicken auf eine jahrzehntelange, vertrauensvolle Partnerschaft zurück, auf deren Basis wir das Wirtschaftswachstum und den gemeinsamen Wohlstand langfristig vorantreiben möchten. Die in dieser Woche angekündigten zusätzlichen langfristigen Investitionen in Höhe von 40 Milliarden Euro sowie die heute von ADNOC, XRG und Masdar mit unseren deutschen Partnern unterzeichneten Vereinbarungen bauen auf unseren Investitionen in der gesamten deutschen Energie- und Industrielandschaft auf und markieren einen weiteren Schritt hin zu einer verstärkten Zusammenarbeit, die beiden Ländern neue Chancen eröffnen wird." Die Vereinbarungen wurden zeitgleich mit der Gründung des Emiratisch-Deutschen Investitionsrats bekannt gegeben. Der Rat soll Regierung, Kapitalgeber und Unternehmen zusammenbringen, um langfristige Investitionen zu mobilisieren, bestehende Hürden abzubauen und das Wachstum in vorrangigen Sektoren zu beschleunigen. ADNOC und die RWE Supply & Trading GmbH unterzeichneten eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) zur Ausarbeitung von bis zu zwei langfristigen Verträgen zum Verkauf und Kauf von LNG, die auf einer strategischen Kooperationsvereinbarung vom Februar 2026 aufbauen. Beide Parteien werden darauf hinarbeiten, LNG nach Deutschland und Europa sowie auf den asiatischen Markt zu liefern, das aus dem wachsenden LNG-Portfolio von ADNOC Gas und XRG stammt, darunter Ruwais, Das, Rio Grande, Mosambik und Argentinien. Die Lieferungen sollen Anfang der 2030er Jahre beginnen. TA'ZIZ und Covestro unterzeichneten im Anschluss an die erste Ankündigung vom Juni 2026 eine Absichtserklärung (LOI), in der die nächsten Schritte ihrer gemeinsamen Machbarkeitsstudie für eine globale Wertschöpfungskette für Methylendiphenyldiisocyanat (MDI) in Ruwais dargelegt wurden. Vorbehaltlich der Ergebnisse der Studie und der erforderlichen Genehmigungen beabsichtigen die Parteien, in den kommenden Monaten über die nächste Phase zu entscheiden. Ziel ist es, auf eine endgültige Investitionsentscheidung hinzuarbeiten, die möglicherweise den Weg für den Produktionsstart Anfang der 2030er Jahre ebnen könnte. Des Weiteren unterzeichneten ADNOC, XRG und SEFE ein Memorandum of Understanding (MoU), um strategische Möglichkeiten entlang der Wertschöpfungsketten für Erdgas und LNG auszuloten. Im Rahmen der Vereinbarung sollen potenzielle Kooperationen in den Bereichen Gasversorgung, Infrastruktur, Logistik und Portfoliooptimierung bewertet werden, um die langfristige Energiesicherheit und Marktentwicklung in Europa zu unterstützen. Covestro, Fertiglobe und MB Energy unterzeichneten ebenfalls eine Absichtserklärung (MoU), um eine Zusammenarbeit zur Förderung der Entwicklung kohlenstoffarmer Ammoniaklieferketten nach Deutschland zu prüfen. Im Bereich der erneuerbaren Energien unterzeichneten Masdar und RWE eine Absichtserklärung (MoU), um eine gemeinsame Teilnahme an künftigen deutschen Offshore-Windkraft-Auktionen zu sondieren. Unabhängig davon unterzeichneten Masdar und Luxcara eine Absichtserklärung (MoU) zur Gründung einer strategischen Partnerschaft, um mögliche gemeinsame Investitionen in Offshore-Windkraft- und Batteriespeicherprojekte in Deutschland und im weiteren europäischen Raum zu prüfen. Darüber hinaus unterzeichnete ADNOC strategische Kooperationsvereinbarungen mit Bosch Middle East, Siemens Energy und Siemens Industrial, um eine Zusammenarbeit in den Bereichen fortschrittliche Technologien und künstliche Intelligenz zu sondieren. Die Abkommen knüpfen an Investitionen von mehr als 20 Milliarden Euro an, die ADNOC, XRG und Masdar bereits im deutschen Energie- und Industriesektor getätigt haben. Dazu zählen die wegweisende Investition von XRG in Höhe von 14 Milliarden Euro in Covestro sowie Masdars Investitionen in den Offshore-Windpark "Baltic Eagle". Dieser liefert erneuerbaren Strom für rund 475.000 deutsche Haushalte. ADNOC verfügt zudem über langfristige LNG-Lieferverträge für den deutschen Markt im Umfang von 1,6 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) und stellt damit Gas zur Versorgung von mehr als 3,5 Millionen Haushalten bereit. # # # Über ADNOC ADNOC ist ein führender, diversifizierter Energie- und Petrochemiekonzern im vollständigen Besitz des Emirats Abu Dhabi. Das Ziel von ADNOC ist es, den Wert der umfangreichen Kohlenwasserstoffreserven des Emirats durch verantwortungsvolle und nachhaltige Exploration und Förderung zu maximieren, um das Wirtschaftswachstum und die Diversifizierung der Vereinigten Arabischen Emirate zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.adnoc.ae/ Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: mailto:media@adnoc.ae Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129845/6350598 OTS: ADNOC