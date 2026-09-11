Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen im August leicht rückläufig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Frankfurter Flughafen war im Ferienmonat August etwas weniger frequentiert als im Vorjahreszeitraum. Im vergangenen Monat flogen 6,3 Millionen Passagiere vom Flughafen ab, teilte die Betreibergesellschaft Fraport am Freitag mit. Das waren 0,3 Prozent weniger als im August 2025. Dennoch markierte der aktuelle Monatswert den Angaben zufolge einen neuen Höchstwert im laufenden Jahr und die bislang beiden stärksten Tageswerte des Jahres lagen ebenfalls im August. An diesen Tagen nutzten mehr als 200.000 Passagiere das Drehkreuz für ihre Flugreisen. Die Menge transportierter Fracht stieg im August um 2,9 Prozent auf 179.400 Tonnen./lew/zb