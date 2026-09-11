Pistorius trifft am Dienstag US-Minister Hegseth
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius reist in der kommenden Woche in die USA und trifft dort seinen Kollegen Pete Hegseth. Der SPD-Politiker werde Hegseth zum Auftakt seiner USA-Reise am Dienstag zu Gesprächen im Pentagon treffen, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums mit. Nähere Details nannte er nicht. Pistorius hatte Hegseth zuletzt im Sommer 2025 in Washington besucht./sku/DP/nas
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Profi-Trader Martin gibt EinblickBörsenspiel Trader 2026: Warum ich nur auf diesen Trend setzeheute, 14:48 Uhr · onvista