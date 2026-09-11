Preis für Opec-Öl erneut gestiegen

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WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist erneut gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 114,89 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 2,64 Dollar mehr als am Mittwoch. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/stk

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