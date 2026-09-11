Sportartikel-Hersteller

Puma-Vetriebschef Bäumer tritt zurück

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Nach dem überraschenden Rücktritt von Vertriebschef Matthias Bäumer übernimmt Puma-Vorstandschef Arthur Höld das Ressort übergangsweise selbst.

Quelle: Mirror-Images / Shutterstock.com
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(Reuters) - Der Sportartikelhersteller Puma muss sich einen neuen Vertriebschef suchen. Chief Commercial Officer Matthias Bäumer ‌habe sich aus persönlichen Gründen dazu entschlossen, am 30. September von ⁠seiner ⁠Vorstandsrolle zurückzutreten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Vorstandschef Arthur Höld werde übergangsweise den Vertrieb und die Tochtergesellschaften desUnternehmens leiten.

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