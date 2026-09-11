Puma-Vetriebschef Bäumer tritt zurück
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Nach dem überraschenden Rücktritt von Vertriebschef Matthias Bäumer übernimmt Puma-Vorstandschef Arthur Höld das Ressort übergangsweise selbst.
(Reuters) - Der Sportartikelhersteller Puma muss sich einen neuen Vertriebschef suchen. Chief Commercial Officer Matthias Bäumer habe sich aus persönlichen Gründen dazu entschlossen, am 30. September von seiner Vorstandsrolle zurückzutreten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Vorstandschef Arthur Höld werde übergangsweise den Vertrieb und die Tochtergesellschaften desUnternehmens leiten.
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