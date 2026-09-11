Puma-Vetriebschef Bäumer tritt zurück

(Reuters) - Der Sportartikelhersteller Puma muss sich einen neuen Vertriebschef suchen. Chief Commercial Officer Matthias Bäumer ‌habe sich aus persönlichen Gründen dazu entschlossen, am 30. September von ⁠seiner ⁠Vorstandsrolle zurückzutreten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Vorstandschef Arthur Höld werde übergangsweise den Vertrieb und die Tochtergesellschaften desUnternehmens leiten.

Weiterlesen mit onvista Plus Dein Vorsprung an der Börse Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen. Alle Plus-Artikel im Web & App

Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte

Trading-Setups & Investmentideen

Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat 7 Tage kostenlos testen Du hast bereits ein Abo? Einloggen