ROUNDUP/Strategie-Streit: Flatexdegiro-Aufsichtsratschef geht - Kursrutsch

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen unterschiedlicher Auffassungen zu strategischen Unternehmensfragen verlassen gleich zwei Aufsichtsratsmitglieder des Onlinebrokers Flatexdegiro das Gremium. Der Aufsichtsratsvorsitzende, Hans-Hermann Lotter, habe sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Über den Entschluss habe er in einer Aufsichtsratssitzung persönlich informiert. Sein Stellvertreter Stefan Müller wurde mit sofortiger Wirkung interimistisch zum Aufsichtsratschef gewählt. Mit Martina Pfeifer verlässt zudem ein weiteres Mitglied das Gremium. Die Reaktion an der Börse fiel harsch aus.

Am Freitagmorgen sackte die Flatex-Aktie zunächst um elf Prozent ab, die Verluste dann aber etwas eindämmen. Zuletzt stand sie noch knapp 9 Prozent im Minus. Für Börsianer wirft der Weggang der beiden Aufsichtsräte offenbar einige Fragen auf - vor allem mit Blick auf das Tempo des Wechsels.

Lotter werde spätestens am 10. Oktober 2026 aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, teilte Flatex weiter mit. An diesem Tag werde auch Pfeifer das Gremium verlassen. Diese Entscheidung beruht laut Mitteilung auf "unterschiedlichen Auffassungen zu wesentlichen Fragen hinsichtlich der künftigen strategischen Ausrichtung und Positionierung des Unternehmens."

Der Aufsichtsrat will umgehend die Suche nach geeigneten Kandidaten einleiten. Das Gremium hat ursprünglich insgesamt fünf Mitglieder./lew/nas/men/jha/

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
flatexDEGIRO

Das könnte dich auch interessieren

Bei Tages- und Festgeld
Kampf um Sparer: Immer mehr Banken erhöhen die Zinsen09. Sept. · dpa-AFX
Kampf um Sparer: Immer mehr Banken erhöhen die Zinsen
Deutscher Leitindex
Dax sackt deutlich ab - Ölpreis über 100 Dollar09. Sept. · dpa-AFX
Dax sackt deutlich ab - Ölpreis über 100 Dollar
Branchenstudie zu Halbleiter
Morgan Stanley stuft Infineon ab08. Sept. · dpa-AFX
Infineon Headquarter Germany
600 Millionen Euro Volumen
Deutsche Börse begibt Wandel-Schuldverschreibung09. Sept. · dpa-AFX
Deutsche Börse begibt Wandel-Schuldverschreibung
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Abbau von bis zu 100.000 Stellen
Das trauen wir der VW-Aktie jetzt zu09. Sept. · onvista
Anlagestrategie
Reichen 50 Aktien, um gut diversifiziert zu sein?08. Sept. · onvista
Kurs deutlich unter Übernahmepreis
Was hinter dem Abschlag bei Delivery Hero steckt07. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen