ROUNDUP/Strategie-Streit: Flatexdegiro-Aufsichtsratschef geht - Kursrutsch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen unterschiedlicher Auffassungen zu strategischen Unternehmensfragen verlassen gleich zwei Aufsichtsratsmitglieder des Onlinebrokers Flatexdegiro das Gremium. Der Aufsichtsratsvorsitzende, Hans-Hermann Lotter, habe sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Über den Entschluss habe er in einer Aufsichtsratssitzung persönlich informiert. Sein Stellvertreter Stefan Müller wurde mit sofortiger Wirkung interimistisch zum Aufsichtsratschef gewählt. Mit Martina Pfeifer verlässt zudem ein weiteres Mitglied das Gremium. Die Reaktion an der Börse fiel harsch aus.

Am Freitagmorgen sackte die Flatex-Aktie zunächst um elf Prozent ab, die Verluste dann aber etwas eindämmen. Zuletzt stand sie noch knapp 9 Prozent im Minus. Für Börsianer wirft der Weggang der beiden Aufsichtsräte offenbar einige Fragen auf - vor allem mit Blick auf das Tempo des Wechsels.

Lotter werde spätestens am 10. Oktober 2026 aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, teilte Flatex weiter mit. An diesem Tag werde auch Pfeifer das Gremium verlassen. Diese Entscheidung beruht laut Mitteilung auf "unterschiedlichen Auffassungen zu wesentlichen Fragen hinsichtlich der künftigen strategischen Ausrichtung und Positionierung des Unternehmens."

Der Aufsichtsrat will umgehend die Suche nach geeigneten Kandidaten einleiten. Das Gremium hat ursprünglich insgesamt fünf Mitglieder./lew/nas/men/jha/