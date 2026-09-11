Salzgitter besetzt Spitze im Finanzressort neu

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Frankfurt, ⁠11. Sep (Reuters) - Der Stahlkonzern Salzgitter besetzt die Führung des Finanzressorts im Vorstand neu. Birgit Potrafki ‌werde ihren zum 31. Januar 2027 auslaufenden Vertrag als Finanzvorständin ⁠nicht ⁠verlängern und aus dem Unternehmen ausscheiden, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen, teilte der Konzern am Freitag ‌nach einer Aufsichtsratssitzung ‌mit. Ihr Nachfolger werde Christoph Martin. Der ausgewiesene Finanz- und ⁠Stahlexperte werde die Aufgaben als Finanzchef ‌zum 1. ⁠Oktober 2026 übernehmen. "Ich möchte mich bei Birgit Potrafki ausdrücklich für die sehr gute und ‌vertrauensvolle Zusammenarbeit ⁠bedanken", sagte Vorstandschef ⁠Gunnar Groebler. "Sie hat in ihrer Zeit wesentliche Impulse für nachhaltige Verbesserungen im Konzern gesetzt."

(Bericht von Ralf Banser, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die ⁠Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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