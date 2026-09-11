Salzgitter ernennt neuen Finanzchef

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter besetzt die Position des Finanzvorstands neu. Birgit Potrafki werde ihren zum 31. Januar 2027 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, teilte das Unternehmen am Freitag in Salzgitter mit. Ihr Nachfolger wird Christoph Martin, der seit Anfang vergangenen Jahres Mitglied der Geschäftsführung bei zwei Salzgitter-Tochterfirmen ist. Er übernimmt die Aufgaben des Konzernfinanzchefs ab 1. Oktober 2026, wobei Potrafki bis zu ihrem Ausscheiden die Übergabe sicherstellen werde, wie es weiter hieß. Die Managerin war seit Februar 2024 Vorstandsmitglied bei Salzgitter und will sich nun den Angaben zufolge einer neuen beruflichen Herausforderung widmen./lew/stk

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Salzgitter

Das könnte dich auch interessieren

Aurubis, Freeport-McMoRan, Southern Copper
Minenwerte unter Druck - Kupferpreis kommt vom Rekord zurückgestern, 14:00 Uhr · dpa-AFX
Kupfererz wird verarbeitet.
Aktie vorbörslich im Minus
Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 verliert Finanzchef09. Sept. · dpa-AFX
Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 verliert Finanzchef
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Abbau von bis zu 100.000 Stellen
Das trauen wir der VW-Aktie jetzt zu09. Sept. · onvista
Anlagestrategie
Reichen 50 Aktien, um gut diversifiziert zu sein?08. Sept. · onvista
Kurs deutlich unter Übernahmepreis
Was hinter dem Abschlag bei Delivery Hero steckt07. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen