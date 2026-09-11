Salzgitter ernennt neuen Finanzchef
dpa-AFX · Uhr
SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter besetzt die Position des Finanzvorstands neu. Birgit Potrafki werde ihren zum 31. Januar 2027 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, teilte das Unternehmen am Freitag in Salzgitter mit. Ihr Nachfolger wird Christoph Martin, der seit Anfang vergangenen Jahres Mitglied der Geschäftsführung bei zwei Salzgitter-Tochterfirmen ist. Er übernimmt die Aufgaben des Konzernfinanzchefs ab 1. Oktober 2026, wobei Potrafki bis zu ihrem Ausscheiden die Übergabe sicherstellen werde, wie es weiter hieß. Die Managerin war seit Februar 2024 Vorstandsmitglied bei Salzgitter und will sich nun den Angaben zufolge einer neuen beruflichen Herausforderung widmen./lew/stk
Das könnte dich auch interessieren
Aurubis, Freeport-McMoRan, Southern CopperMinenwerte unter Druck - Kupferpreis kommt vom Rekord zurückgestern, 14:00 Uhr · dpa-AFX
Aktie vorbörslich im MinusOnline-Gebrauchtwagenhändler Auto1 verliert Finanzchef09. Sept. · dpa-AFX
AKTIEN IM FOKUS 2: Minenwerte unter Druck - Kupferpreis kommt vom Rekord zurückgestern, 18:53 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Verluste - Ölpreisanstieg und Leitzinserhöhunggestern, 16:08 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Kurs deutlich unter ÜbernahmepreisWas hinter dem Abschlag bei Delivery Hero steckt07. Sept. · onvista