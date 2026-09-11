Neue Studie

Versteckte Tech-Schulden durch KI-Boom bei 2,6 Billionen Dollar

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI
Jemand arbeitet in einem Rechenzentrum
Quelle: Adobe.com/Svitlana
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Der Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) wird einer Studie zufolge zunehmend mit versteckten Schulden finanziert. Die langfristige Verschuldung der acht führenden US-Technologiekonzerne stieg binnen eines Jahres um 86 Prozent, wie aus einer am Freitag ‌veröffentlichten Untersuchung des Kreditversicherers Allianz Trade hervorgeht.

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