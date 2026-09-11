TAGESVORSCHAU: Termine am 11. September 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 11. September

  
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/26
 
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/26
07:00 FIN: Leistungsbilanz 7/26
08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/26
08:00 GBR: Industrieproduktion 7/26
08:00 GBR: Handelsbilanz 7/26
09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 8/26
12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Verbraucherpreise 8/26
14:30 USA: Realeinkommen 8/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/26 (vorläufig)
18:00 RUS: Verbraucherpreise 8/26
18:00 RUS: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche
+ Einzeletats Arbeit/Soziales, Forschung, dann Schlussrunde zum Haushaltsgesetz 2027

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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