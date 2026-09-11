Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 4 September 2026 to 10 September 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
|
Trading Day
|
|
ISIN
|
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
|
Weighted average price per day
|
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
|
04/09/2026
|
|
FR0013230612
|
|
22 815
|
|
16.7030
|
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
|
04/09/2026
|
|
FR0013230612
|
|
560
|
|
16.7670
|
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
|
07/09/2026
|
|
FR0013230612
|
|
11 457
|
|
16.6529
|
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
|
08/09/2026
|
|
FR0013230612
|
|
21 936
|
|
16.7750
|
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
|
09/09/2026
|
|
FR0013230612
|
|
12 184
|
|
16.9809
|
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
|
10/09/2026
|
|
FR0013230612
|
|
12 294
|
|
17.0200
|
|
XPAR
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
81 246
|
|
16.8055
|
|
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Tikehau Capital