Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 4 September 2026 to 10 September 2026

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Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

 

Trading Day

 

ISIN

 

Aggregated volume per day (number of shares)

 

Weighted average price per day

 

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 

04/09/2026

 

FR0013230612

 

22 815

 

16.7030

 

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 

04/09/2026

 

FR0013230612

 

560

 

16.7670

 

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 

07/09/2026

 

FR0013230612

 

11 457

 

16.6529

 

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 

08/09/2026

 

FR0013230612

 

21 936

 

16.7750

 

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 

09/09/2026

 

FR0013230612

 

12 184

 

16.9809

 

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 

10/09/2026

 

FR0013230612

 

12 294

 

17.0200

 

XPAR

 

 

 

 

 

TOTAL

 

81 246

 

16.8055

 

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260911869067/en/

Tikehau Capital

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