US-Inflationsrate stabilisiert sich auf hohem Niveau

Reuters · Uhr
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Washington, ⁠11. Sep (Reuters) - Die vom Ölpreisschock getriebene Inflation in den USA hat sich im August auf hohem Niveau ‌stabilisiert. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um 3,4 Prozent zum Vorjahresmonat, ⁠nach ⁠ebenfalls 3,4 Prozent im Juli, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten ‌das erwartet. Von Juli ‌auf August zogen die Verbraucherpreise um 0,4 Prozent an. Ökonomen hatten ⁠auch mit diesem Wert gerechnet.

Die US-Notenbank ‌Federal Reserve, die ⁠am Mittwoch wieder über den Leitzins entscheidet, soll für Vollbeschäftigung und stabile Preise sorgen. Sie ‌hat den ⁠Leitzins zuletzt in der ⁠Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Notenbankchef Kevin Warsh hat allerdings einen möglichen Handlungsbedarf bei anhaltend hoher Inflation angedeutet.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Myria ⁠Mildenberger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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