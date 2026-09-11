US-Präsident Donald Trump reist nach Irland

DUBLIN (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump kommt am Samstag zu einem zweitägigen Irland-Besuch in Dublin an. In der irischen Hauptstadt sind unter anderem Gespräche mit Präsidentin Catherine Connolly und Premierminister Micheál Martin geplant. Auch ein Auftritt vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der US-Botschaft sowie Wirtschaftsvertretern ist geplant.

Zentraler Anlass der Reise ist jedoch das Golf-Turnier Irish Open, das auf seinem Golfresort im westirischen Doonbeg stattfindet. Trumps Faible für Golf ist hinlänglich bekannt. Am Sonntag will der Republikaner die Schlussrunde des Turniers verfolgen.

Proteste geplant

Nach Angaben des irischen Rundfunks RTÉ sind jedoch nicht alle Iren begeistert von dem Besuch des US-Präsidenten. Etwa in Dublin ist ein Protestmarsch geplant. Und auch in Doonbeg sowie am Flughafen Shannon soll es den Angaben nach Proteste geben.

Die irische Polizei, auch Gardaí genannt, bereitet sich mit umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen auf den Besuch vor und spricht der Nachrichtenagentur PA zufolge von einem der komplexesten Einsätze, die je durchgeführt wurden. Auch gegen mögliche Drohnen seien die Sicherheitskräfte gerüstet: Spezielle Systeme sollen Fluggeräte erkennen, verfolgen und bei Bedarf abwehren./pba/DP/stw