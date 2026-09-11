USA verhängen neue Sanktionen gegen Unterstützer des Iran

Reuters · Uhr
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Washington, 10. ⁠Sep (Reuters) - Die USA haben am Donnerstag neue Sanktionen gegen Firmen und Einzelpersonen verhängt, die nach Angaben der Regierung in Washington die libanesische Hisbollah und andere vom Iran unterstützte Gruppen im Nahen ‌Osten fördern. Mit den Strafmaßnahmen solle der Iran wirtschaftlich weiter isoliert werden, teilte das US-Finanzministerium mit. Die Maßnahmen der Finanzaufsicht ⁠OFAC richten ⁠sich demnach gegen Unternehmen und Personen im Irak, im Libanon und in der Türkei. Diese sollen die irakisch-schiitische Miliz Kataib Hisbollah, die unter dem Kommando der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) stehe, und die libanesische Schiiten-Partei Hisbollah finanzieren.

Die Sanktionen sind Teil eines ‌am 24. August angekündigten Vorstoßes. "'Operation Economic ‌Outcast' richtet sich gegen diejenigen, die weiterhin zum strauchelnden iranischen Regime halten", sagte US-Finanzminister Scott Bessent. "Ob sie Terror finanzieren, Geld waschen oder ⁠dem Iran helfen, Sanktionen zu umgehen - wir werden sie finden, ‌sie vom US-Finanzsystem ausschließen und die ⁠Netzwerke zerschlagen, die das Regime über Wasser halten."

Das Finanzministerium kündigte zudem an, die meisten Lizenzanträge mit Iran-Bezug abzulehnen. Diese Politik werde beibehalten, bis der Iran sein Verhalten ‌ändere. Als Beispiele nannte die ⁠Behörde die Blockade der Straße ⁠von Hormus, Angriffe auf US-Personal und Partner in der Golfregion sowie das Streben nach nuklearen und konventionellen Waffen. Zudem gab das Ministerium einen Vergleich mit einem US-Bürger bekannt, der wegen mutmaßlicher Sanktionsverstöße 1,43 Millionen Dollar zahlt. Es veröffentlichte auch einen Aufruf an Hinweisgeber, Sanktionsumgehungen oder Geldwäsche durch den Iran zu melden.

(Bericht von Andrea Shalal. Geschrieben von Isabelle ⁠NoackRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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