EQS-News: Quantinuum nimmt an der 5. jährlichen Growth Frontiers Conference von Piper Sandler teil

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EQS-News: Quantinuum / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
Quantinuum nimmt an der 5. jährlichen Growth Frontiers Conference von Piper Sandler teil

12.09.2026 / 14:20 CET/CEST
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BROOMFIELD, Colorado, 12. September 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. (Nasdaq: QNT) (das „Unternehmen"), ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, gab heute bekannt, dass Mitglieder seines Führungsteams an der „Piper Sandler 5th Annual Growth Frontiers Conference" teilnehmen werden, die vom 14. bis 16. September 2026 in Nashville, Tennessee, stattfindet.

Quantinuum wird im Rahmen der Konferenz an einem Kamingespräch teilnehmen und Einzelgespräche mit Investoren führen.

Informationen zu Quantinuum

Quantinuum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das eine Full-Stack-Plattform anbietet, die darauf ausgelegt ist, Quantencomputing in realen Umgebungen einsetzbar zu machen. Das Unternehmen hat mehrere Generationen von Quantensystemen auf Basis gefangener Ionen kommerziell eingesetzt, die auf der bewährten QCCD-Architektur aufbauen, welche es mit neuartigen Designs und Funktionen umgesetzt hat, um die branchenweit höchsten Genauigkeitswerte gemessen an der durchschnittlichen Zwei-Qubit-Gattertreue zu erreichen. Quantinuum unterhält aktive Kooperationen sowohl mit Marktführern in den Bereichen Pharmazie, Materialwissenschaften und Finanzdienstleistungen sowie auf Regierungs- und Industriemärkten als auch mit akademischen und Forschungseinrichtungen weltweit.

Das Unternehmen hat weltweit rund 800 Beschäftigte, darunter führende Wissenschaftler und Forscher. Mehr als 70 % des Technologieteams haben einen Doktortitel oder einen Master-Abschluss. Quantinuum hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado, und verfügt über weitere Standorte in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Japan, Katar und Singapur.

Kontakt

Ansprechpartner für Investoren und Medien

Shub Mukherjee – Ansprechpartner für Investoren – investors@quantinuum.com
Aaron Sorenson – Ansprechpartner für Medien – press@quantinuum.com

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