Hohe Zinsen könnten für den Bitcoin-Kurs sogar gut sein

Dieser Tage möchte man wirklich nicht in den Schuhen der geld- und fiskalpolitischen Entscheidungsträger in den USA stecken. Sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch das US-Finanzministerium bewegen sich auf eine Sackgasse zu – und wirken aufgrund ihrer unterschiedlichen Aufgaben aktuell gegeneinander.

Die Federal Reserve muss die Inflation im Zaum halten, während das Treasury Department die Refinanzierung der Regierung gewährleisten muss. Die steigende Inflation macht der Fed das Leben schwer, während die gnadenlos steigenden Langfristzinsen das Finanzministerium zunehmend unter Druck setzen.

Anleihe-Zinsen erreichen kritische Zone

Am Freitagmorgen haben die Zinsen zehnjähriger US-Staatsanleihen zwischenzeitlich rund 4,98 Prozent und damit den höchsten Stand seit Oktober 2023 erreicht. Die psychologisch wichtige Marke von fünf Prozent ist zum Greifen nah. Bei den dreißigjährigen Anleihen sind die Renditen sogar auf rund 5,38 Prozent gestiegen – ein Niveau, das zuletzt 2007 erreicht wurde.

Damit verteuert sich nicht nur die Finanzierung des Staates. Auch Immobilienkäufer, Privatkonsumenten und Unternehmen bekommen den Druck über höhere Kreditkosten zu spüren.

Bessents Versuche, die Renditen zu senken, scheitern bisher

Finanzminister Scott Bessent gibt sich trotzdem demonstrativ selbstbewusst. „Bet against me if you want“, erklärte er bei einem Auftritt in Texas. Dazu die Ansage: „I am the house now.“ Sinngemäß: Wer gegen ihn wetten wolle, trete mittlerweile gegen die Spielbank an.

Allerdings hat sich Bessent dabei auf Deviseninterventionen bezogen, insbesondere beim japanischen Yen, und seinen Informationsvorsprung durch den Austausch mit politischen Entscheidungsträgern. Als Beleg dafür, dass er auch die amerikanischen Anleiherenditen kontrollieren kann, taugen diese Aussagen nicht.

Gerade am Anleihemarkt zeigt sich vielmehr, wie begrenzt sein Einfluss ist. Das Treasury erhöht das angekündigte Volumen seiner Rückkaufoperation für Anleihen mit zehn bis zwanzig Jahren Restlaufzeit auf bis zu sechs Milliarden Dollar. Damit sollen ältere, weniger liquide Bonds leichter handelbar werden. Tatsächlich gekauft wurden rund 5,2 Milliarden Dollar. Eine nachhaltige Beruhigung hat es dadurch offensichtlich nicht gegeben.

Bessent hat nur begrenzten Einfluss auf die Zinskurve

Solche Rückkäufe können die Funktionsfähigkeit des Handels verbessern. Sie beseitigen aber weder das Haushaltsdefizit noch die Inflationssorgen. Anders als bei Anleihekäufen der Notenbank entsteht dabei auch nicht automatisch zusätzliches Zentralbankgeld.

Das Finanzministerium muss die Käufe aus vorhandenen Mitteln oder durch andere Schuldenaufnahme finanzieren. Es kann seine Finanzierung umorganisieren, die zugrunde liegende Belastung aber nicht einfach wegkaufen.

Wer angesichts steigender Preise und hoher staatlicher Kreditaufnahme eine höhere Rendite verlangt, ändert seine Einschätzung deshalb nicht zwangsläufig wegen einer einzelnen Rückkaufoperation. Dass die Zinsen weiter steigen, bedeutet allerdings auch nicht, dass die Käufe völlig wirkungslos waren. Ohne sie hätte der Verkaufsdruck größer ausfallen können. Erkennbar ist bislang vor allem: Für eine Trendwende reicht es nicht.

Bund-Renditen so hoch wie zuletzt 2011 Drei Gründe für den Anleihe-Crash 19.08.2026 · 12:05 Uhr · onvista

Zusätzlichen Gegenwind liefert ausgerechnet der Präsident. Donald Trump hat zuletzt jedem erwachsenen US-Staatsbürger eine Zahlung von 5.000 Dollar versprochen, sollten die Republikaner bei den Zwischenwahlen beide Kongresskammern halten.

Je nach Empfängerkreis würde das Vorhaben mehr als eine Billion Dollar kosten. Die von Vizepräsident JD Vance angeführten Zolleinnahmen reichen nach bisherigem Stand dafür bei weitem nicht aus.

Für Bessent ist das eine denkbar ungünstige Unterstützung. Ein solches Ausgabenprogramm würde ohne entsprechende Gegenfinanzierung den staatlichen Finanzierungsbedarf weiter erhöhen. Das kann Anleger dazu bewegen, höhere Renditen zu verlangen: wegen eines größeren Anleiheangebots und wegen zusätzlicher Inflationsrisiken.

Dass Trumps Ankündigung den jüngsten Renditeanstieg mit verstärkt hat, ist deshalb plausibel. Ihr genauer Anteil lässt sich angesichts gleichzeitig steigender Ölpreise und neuer Konjunkturdaten jedoch nicht isolieren.

Die Inflation lässt der Fed wenig Spielraum

Auch die jüngsten Inflationszahlen liefern der Fed wenig Entspannung. Die US-Erzeugerpreise sind im August gegenüber dem Vorjahr um 5,4 Prozent gestiegen, nach revidierten 4,8 Prozent im Juli. Die Jahresrate lag leicht über den Erwartungen.

Der monatliche Anstieg von 0,4 Prozent passt dagegen zu den Prognosen – von einer durchweg überraschend heißen Veröffentlichung zu sprechen, wäre überzogen. Dennoch zeigen die Zahlen, dass der Preisdruck im Erzeugerbereich hartnäckig bleibt.

Entsprechend hat der Markt vor Veröffentlichung der Verbraucherpreise am Freitag eine Wahrscheinlichkeit von rund 70 Prozent für eine Zinserhöhung bei der Fed-Sitzung am 15. und 16. September eingepreist. Eine Erhöhung ist damit das favorisierte Szenario, aber keine beschlossene Sache.

Was bedeutet das für Bitcoin?

Für den Bitcoin-Kurs ist diese Ausgangslage zunächst problematisch. Höhere Zinsen machen verzinste Anlagen attraktiver und verteuern kreditfinanzierte Positionen. Wenn zugleich die Risikobereitschaft sinkt, gerät auch der Kryptomarkt unter Druck.

Vor allem steigende Realzinsen, also Zinsen nach Berücksichtigung der Inflation, sind für einen Vermögenswert ohne laufende Ausschüttungen eine ernsthafte Konkurrenz.

Doch genau hier beginnt das Paradox. Je länger hohe Zinsen anhalten, desto stärker belasten sie einen hoch verschuldeten Staat. Bestehende festverzinste Schulden werden zwar nicht über Nacht teurer. Mit jeder Refinanzierung und jeder zusätzlichen Kreditaufnahme arbeitet sich das höhere Zinsniveau aber durch den Haushalt. Steigende Zinsausgaben können wiederum zusätzlichen Finanzierungsbedarf erzeugen.

Der Druck gegenzusteuern wächst

Damit wächst der politische Druck, gegenzusteuern. Denkbar wären zusätzliche Liquiditätshilfen bei Marktverwerfungen, umfangreichere Anleihekäufe oder eine Politik, die längerfristig Zinsen unterhalb der Inflationsrate begünstigt.

Natürlich ist keine dieser Reaktionen zwangsläufig. Eine glaubwürdige Haushalts-Konsolidierung könnte ebenfalls entlasten. Aber das gehört ebenso zur Wahrheit dazu: Ein diesbezüglicher politischer Wille ist nicht in Sicht. Trumps jüngstes Ausgabenversprechen weist eher in die entgegengesetzte Richtung.

Für Bitcoin wird es dann interessant, wenn Anleger zunehmend erwarten, dass die Stabilisierung der Staatsfinanzen irgendwann Vorrang vor konsequenter Geldwertstabilität bekommt.

Das ist der Kern des sogenannten Debasement-Trades: die Suche nach Vermögenswerten, deren Angebot sich politisch nicht beliebig ausweiten lässt. Bitcoin könnte von dieser Erwartung profitieren, obwohl höhere Zinsen kurzfristig auf seinem Kurs lasten.

Parallelen zu Pandemie-Zahlungen?

Trumps Schecks könnten einen zweiten Nachfragekanal eröffnen. Während der Pandemie floss ein Teil der Hilfszahlungen auch in spekulative Anlagen. Untersuchungen der Cleveland Fed fanden einen messbaren, allerdings begrenzten Effekt auf Bitcoin.

Daraus lässt sich keine automatische Wiederholung des damaligen Bullenmarktes ableiten. Zusätzliche frei verfügbare Mittel könnten aber erneut teilweise an den Kryptomarkt gelangen – abhängig von der konkreten Ausgestaltung der Zahlungen.

Bislang bleibt das jedoch ein Wahlversprechen. Bereits die diskutierte Doge-Dividende und die angekündigten Zoll-Rückzahlungen wurden nicht umgesetzt. Das muss sauber von den Corona-Hilfen getrennt werden, die unter Trump tatsächlich ausgezahlt wurden. Für Anleger zählt deshalb, ob aus der neuen Ankündigung ein finanziertes und beschlossenes Programm wird.

Die Gretchenfrage ist, wie lange Washington höhere Finanzierungskosten aushalten will – und welche Antworten es darauf findet. Für Bitcoin können steigende Zinsen zunächst schmerzhaft sein und gleichzeitig die langfristige Investmentthese stärken. Unmittelbar setzt die Marktlage den Bitcoin-Preis wieder unter Druck. Ein Testen des 200-Tage-Trends ist ein plausibles Szenario, sollte das Spannungsfeld anhalten.

200-Tage-Trend wird entscheidend

Entscheidend wird sein, ob der 200-Tage-Trend als Unterstützung halten wird und damit die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass das Ende des Bärenmarktes bereits hinter uns liegt oder ob der Boden in diesem Zyklus erst noch gefunden werden muss.

Zuletzt hat der Kurs durch das Durchrechen des 50-Tage-Trends nach oben durch den 200-Tage-Trend ein weiteres Signal für eine positive Trendwende geliefert. Doch am Ende entscheidet die fundamentale Lage – und vor allem die Wahrnehmung der Anleger darüber, welche Rolle Bitcoin mittlerweile einnimmt – ob die Nachfrage nach Bitcoin wächst oder nicht.

Denke langfristig!

Kann Bitcoin Gold im nächsten Zyklus wirklich überholen? Eine kritische Überprüfung dieser These findest du in der aktuellen Analyse auf decentralist.