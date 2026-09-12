Moncler schreibt mit einem hochkarätig besetzten Abend zur Eröffnung seines Flagship-Stores an der Fifth Avenue ein neues Kapitel in seiner Love-Story mit New York

Anlässlich der Eröffnung des weltweit größten Flagship-Stores von Moncler auf der Fifth Avenue kamen gestern Abend prominente Gäste wie Cher, Julia Roberts, Anne Hathaway, Serena Williams, Future, Spike Lee, Jessica Chastain, Adrien Brody, Odell Beckham Jr., Maria Sharapova, Colin Kaepernick, Adriana Lima, Mark Ronson, Shaun White, Helena Christensen, Penn Badgley, Gus Kenworthy, Jordan Clarkson, Coco Rocha, François Arnaud, Gavin Casalegno, Jacob Whiteduck-Lavoie, Sam Nivola, Evan Mock, Sammi Cheng, Princess Olympia of Greece, Hiroshi Fujiwara, Daniel Arsham, Edward Enninful, Tobe und Fat Nwigwe, Joaquín Furriel, Lucas Pinheiro Braathen, Nic von Rupp, Daniel Humm, Juliana Awad, Mickalene Thomas, Questlove, Michael Rainey Jr., Pete Davidson und Francis Mallmann zusammen, um ein neues Kapitel in der jahrzehntelangen Beziehung der Marke zu New York City aufzuschlagen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260904691760/de/

MONCLER FIFTH AVENUE STORE OPENING

Alle oben erwähnten Gäste trugen Moncler.

FIFTH-AVENUE-FEIERLICHKEITEN Monclers neue Präsenz an der Fifth Avenue bildete den Rahmen für einen feierlichen Abend, an dem die Gäste zu Live-Sets der DJs Mark Ronson und Carlita tanzten sowie Cocktails und Canapés des renommierten Küchenchefs Yann Nury genießen konnten.

DINNER FÜR PIONIERE IN DER GOTHAM HALL Im Anschluss an den Cocktail-Empfang auf der Fifth Avenue lud Remo Ruffini, Executive Chairman von Moncler S.p.A., die Gäste zu einem exklusiven Dinner für globale Pioniere verschiedenster Disziplinen in die ikonische New Yorker Gotham Hall ein.

Die Gäste tauchten in der Gotham Hall in eine alpine Waldlandschaft ein und erlebten damit erneut das Ambiente der Moncler-Grenoble-Show Herbst/Winter 2013, bei der die Location bekanntlich in eine alpine Landschaft verwandelt wurde. Das von den Bergen inspirierte Drei-Gänge-Menü kreierte der mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete Küchenchef Daniel Humm vom renommierten New Yorker Restaurant Eleven Madison Park.

Weitere Bilder der Prominenten, die an dem Event teilnahmen, können unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://bfa.com/events/55675/share/b14a0221e24791

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260904691760/de/

monclerpress@moncler.com