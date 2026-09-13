Arktis-Gipfel mit Merz hat begonnen

ROVANIEMI (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist zum Arktis-Gipfel in Finnland eingetroffen, bei dem es unter anderem um Sicherheitsfragen gehen wird. Vor dem Auftakt traf er sich mit dem finnischen Ministerpräsidenten Petteri Orpo, anschließend war ein Abendessen der teilnehmenden Staats- und Regierungschefs geplant.

Es ist die erste Auslandsreise des Kanzlers seit der Sommerpause. Merz ist derzeit vor allem mit der Innenpolitik befasst. Das Wahldebakel der CDU in Sachsen-Anhalt hat den Druck aus seiner eigenen Partei auf ihn noch einmal deutlich erhöht. Bei den in einer Woche anstehenden Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin geht es auch um seine politische Zukunft.

Die Reise zum Arktis-Gipfel war ihm dennoch wichtig, um ein Zeichen an die EU- und Nato-Partner zu senden, dass sich Deutschland auch in dieser Region engagiert - vor allem unter sicherheitspolitischen Gesichtspunkten./mfi/DP/men