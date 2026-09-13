Die KI könnte sich selbst ausbremsen

Seit der Einführung von ChatGPT hat sich der Arbeitsmarkt für Berufsanfänger um 180 Grad gedreht. Forderten Universitätsabgänger vielen anekdotischen Übermittlungen aus Personalabteilungen zufolge vor vier Jahren gleich eine Vier-Tage-Woche, von der drei am besten noch aus dem Homeoffice gearbeitet werden sollten, sind sie jetzt froh, wenn sie einen unbezahlten Praktikumsplatz finden.
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