Kolumne von Stefan Riße

Die KI könnte sich selbst ausbremsen

Acatis · Uhr
Thema: KI

Die Entwicklung bei künstlicher Intelligenz geht so rasant voran, dass es die Menschen zu überfordern droht. Womöglich wird sie daher ausgebremst. Wie das gehen könnte.

Quelle: Ascannio/Shutterstock.com
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Seit der Einführung von ChatGPT hat sich der Arbeitsmarkt für Berufsanfänger um 180 Grad gedreht. Forderten Universitätsabgänger vielen anekdotischen Übermittlungen aus Personalabteilungen zufolge vor vier Jahren gleich eine Vier-Tage-Woche, von der drei am besten noch aus dem Homeoffice gearbeitet werden sollten, sind sie jetzt froh, wenn sie einen unbezahlten Praktikumsplatz finden.

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