EQS-News: CGTN: Wie die BRICS-Staaten neue Entwicklungsmöglichkeiten für den Globalen Süden schaffen

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CGTN: Wie die BRICS-Staaten neue Entwicklungsmöglichkeiten für den Globalen Süden schaffen



13.09.2026 / 09:20 CET/CEST

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CGTN veröffentlichte einen Artikel, in dem untersucht wird, wie Chinas vier globale Initiativen mit der BRICS-Zusammenarbeit in Einklang stehen, um neue Entwicklungsmöglichkeiten für den Globalen Süden zu schaffen. Der Artikel hebt hervor, wie die Initiativen dem Globalen Süden helfen, eine inklusivere Entwicklung anzustreben und mehr Mitspracherecht in globalen Angelegenheiten zu erlangen.

BEIJING, 13. September 2026 /PRNewswire/ -- Ein Solarkraftwerk versorgt abgelegene Gemeinden mit sauberer Energie. Eine digitale Industrieplattform vernetzt Unternehmen über Grenzen hinweg. Eine geplante Getreidebörse soll die globale Ernährungssicherheit stärken. Eine einheitliche Stimme stellt sicher, dass Entwicklungsländer bei der Regulierung der künstlichen Intelligenz mitreden können.

Dies sind keine vereinzelten Erfolgsgeschichten. Zusammen veranschaulichen sie, wie die BRICS-Zusammenarbeit konkrete Chancen für den Globalen Süden schafft, und zeigen, wie Chinas vier große globale Initiativen in die Tat umgesetzt werden.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der BRICS-Zusammenarbeit wird der chinesische Präsident Xi Jinping auf Einladung des indischen Premierministers Narendra Modi am 12. und 13. September am 18. BRICS-Gipfel in Neu-Delhi teilnehmen. Unter dem Motto „Resilienz, Innovation, Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit stärken" findet der Gipfel zu einem entscheidenden Zeitpunkt statt, da die Länder des Globalen Südens aktiv nach widerstandsfähigeren, inklusiveren und eigenständigeren Wegen zur Entwicklung suchen.

Wie Stefan Ossenköpper, Forscher am deutschen Schiller-Institut, feststellte, fügt sich die Philosophie, die der BRICS-Zusammenarbeit zugrunde liegt, nahtlos in Xis vier globale Initiativen ein und schafft so eine starke kollektive Kraft zur Gestaltung eines neuen Paradigmas der Win-Win-Entwicklung.

Entwicklung an erster Stelle

Entwicklung ist seit der Gründung der BRICS das Herzstück der Organisation.

Die Neue Entwicklungsbank (NDB), für deren Gründung sich Xi persönlich eingesetzt hat, hat bis Ende 2025 139 Projekte mit einem Gesamtfinanzierungsvolumen von rund 43 Milliarden US-Dollar genehmigt. Von erneuerbaren Energien und Verkehrsinfrastruktur bis hin zu bezahlbarem Wohnraum und Zugang zu sauberem Wasser – die Finanzierung durch die NDB verbessert direkt die Lebensgrundlagen in den Entwicklungsländern.

Gleichzeitig hat die Gründung des BRICS Industrial Capacity China Center eine spezielle Plattform für industrielle Zusammenarbeit, Technologietransfer und die Vermittlung von Geschäftskontakten geschaffen.

Die indonesische Wissenschaftlerin Siti Mutiah Setiawati stellte fest, dass sich die Globale Entwicklungsinitiative und die BRICS-Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren gegenseitig verstärkt haben, wodurch das Thema Entwicklung auf der internationalen Agenda an Bedeutung gewonnen hat und gemeinsame Bestrebungen in konkrete Ergebnisse für die Schwellenländer umgesetzt wurden.

Bewältigung gemeinsamer Risiken

Für den Globalen Süden sind Entwicklung und Sicherheit eng miteinander verflochten.

Angesichts der komplexen Herausforderungen von heute in den Bereichen Energie, Ernährungssicherheit und Klimawandel weiten die BRICS-Mitglieder ihre Zusammenarbeit über das Wirtschaftswachstum hinaus aus, um gemeinsame Risiken gemeinsam zu mindern.

Auf dem Treffen der BRICS-Landwirtschaftsminister im Juni 2026 räumten die Mitglieder den Themen Ernährungssicherheit, Agrarhandel, klimaresiliente Landwirtschaft und Innovation Priorität ein. Da auf die BRICS-Staaten rund 42 % der weltweiten landwirtschaftlichen Nutzfläche und der globalen Getreideproduktion entfallen, sind Initiativen wie die vorgeschlagene BRICS-Getreidebörse dazu geeignet, die globalen Lebensmittelversorgungsketten zu stabilisieren.

Dieser kooperative Ansatz verkörpert die Globale Sicherheitsinitiative, die sich für eine gemeinsame, umfassende, kooperative und nachhaltige Sicherheit einsetzt und dabei anerkennt, dass wahre Stabilität vom Schutz der Grundlagen der Entwicklung abhängt.

Den Menschen in den Mittelpunkt stellen

Jenseits von Bilanzen und Megaprojekten geht es bei den BRICS letztendlich um die Menschen.

Der Block hat einen robusten zwischenstaatlichen kulturellen Rahmen geschaffen, aus dem lebendige Plattformen in den Bereichen Film, Bildung, Sport, Medien und Jugendaustausch hervorgegangen sind. Diese Initiativen überbrücken kulturelle Gräben und befähigen jüngere Generationen, voneinander zu lernen.

Dies spiegelt den Kern der Global-Civilization-Initiative wider: die Vielfalt der Zivilisationen zu respektieren, gegenseitiges Lernen zu fördern und dauerhafte Bindungen zwischen den Völkern aufzubauen.

Dem Globalen Süden mehr Mitspracherecht geben

Die BRICS-Staaten helfen den Entwicklungsländern nicht nur dabei, an den Früchten des Wachstums teilzuhaben, sondern befähigen sie auch, die Regeln der globalen Governance und der Spitzentechnologie mitzugestalten.

Die BRICS-Erklärung von 2025 zur KI-Governance setzte sich für ein inklusives digitales Ökosystem ein, das sicherstellt, dass Entwicklungsländer den Übergang von passiven Technologiekonsumenten zu aktiven Regelsetzern vollziehen.

Diese Entwicklung spiegelt direkt Chinas „Global Governance Initiative" (GGI) wider, die souveräne Gleichheit, Multilateralismus und eine gerechtere internationale Ordnung fordert. B. R. Deepak, Professor an der Jawaharlal-Nehru-Universität, merkte an, dass die GGI einen wertvollen Rahmen für die BRICS-Staaten biete, um die Reform der globalen Governance voranzutreiben und das auf die UNO ausgerichtete System zu stärken, damit es repräsentativer und gerechter werde.

Während sich die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Staaten in Neu-Delhi zum 18. BRICS-Gipfel versammeln, arbeitet der Block weiterhin daran, konkrete Wege für eine vertiefte Zusammenarbeit zu ebnen. Auf diesem fortwährenden Weg bieten Chinas vier globale Initiativen einen klaren Rahmen, um neue Chancen im gesamten Globalen Süden zu erschließen und den Weg für eine gerechtere, inklusivere und gemeinsame Zukunft zu ebnen.

https://news.cgtn.com/news/2026-09-11/How-BRICS-creates-new-opportunities-for-Global-South-development-1Qm07pN10U8/p.html

Cision

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