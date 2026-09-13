ROUNDUP: Schlotterbeck-Comeback und Fallrückzieher - BVB siegt weiter

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat beim Comeback von Nico Schlotterbeck den SC Paderborn besiegt und bleibt mit neun Punkten aus drei Partien auch nach diesem Spieltag vor dem FC Bayern München. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac bezwang den Bundesliga-Aufsteiger verdient mit 3:0 (1:0).

Vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Dortmunder Stadion erzielten Fábio Silva in der 5. Minute und Felix Nmecha (80./89.) die Tore für den BVB. Nmechas zweiter Treffer war besonders sehenswert: Der Mittelfeldmann traf per Fallrückzieher. Während der Revierclub einen perfekten Saisonstart hingelegt hat, wartet der SCP mit einem Punkt weiter auf seinen ersten Treffer in dieser Spielzeit.

Aufstellung von Silva zahlt sich gleich aus

Nationalspieler Schlotterbeck, der sich bei der Weltmeisterschaft am Sprunggelenk verletzt hatte, stand 84 Tage danach nicht nur wieder im Kader, sondern auch gleich wieder als Kapitän in der Startelf. Zudem setzte Kovac nach den zuletzt starken Leistungen auf Silva, der mit Serhou Guirassy eine Doppelspitze bildete.

Das lohnte sich quasi direkt. Guirassy spielte tief aus der eigenen Hälfte einen Steilpass, Paderborns Tjark Scheller verschätzte sich und Silva blieb vor Nahuel Noll im Gäste-Tor ganz cool.

Gute Nachrichten von Karetsas

Teamkollege Konstantinos Karetsas freute sich als Zuschauer im Stadion mit. Der 18-Jährige, der beim 3:2 in der Champions League am Dienstag gegen den FC Villarreal noch wegen Kreislaufproblemen ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht werden musste, könnte sehr bald auch wieder auf dem Platz dabei sein.

"Den haben wir jetzt drei Tage auf den Kopf gestellt, tatsächlich keine Auffälligkeiten", sagte Sportchef Lars Ricken bei DAZN. "Er wird im Laufe der nächsten Woche wieder ins Training einsteigen und dann müssen wir schauen, ob er vielleicht gegen Stuttgart wieder spielen kann, aber wir befürchten keine Langzeitschäden", sagte Ricken mit Blick auf die nächste Ligapartie.

Nach VAR-Einsatz: Zwei Guirassy-Tore werden zurückgenommen

Der 50-Jährige sah, dass der BVB trotz viel Paderborner Ballbesitz nur wenig zuließ und die besseren Chancen hatte. Joey Veerman scheiterte mit einem abgefälschten Distanzschuss an Noll. Gleich zwei Treffer von Guirassy zählten nach Eingriffen des Videoassistenten wegen Abseitspositionen nicht.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte Dortmund gute Gelegenheiten, den Vorsprung auszubauen. Ethan Nwaneri und Guirassy kamen aus aussichtsreichen Positionen nicht am starken Noll vorbei. Bellingham verfehlte das Tor per Kopf knapp. Weil der BVB die Vorentscheidung verpasste, blieb es bis in die Schlussphase spannend. Dann sorgte der eingewechselte Nmecha mit einem Doppelpack für die Entscheidung./the/DP/zb