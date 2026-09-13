Schwedens Regierungschef kämpft um Machterhalt

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Bei der schwedischen Parlamentswahl am Sonntag kämpft der konservative Regierungschef Ulf Kristersson um den Machterhalt. Seine Herausforderin ist seine Vorgängerin im Amt: die Sozialdemokratin Magdalena Andersson.

Kristersson regiert derzeit mit einer Koalition aus Konservativen, Christdemokraten und Liberalen. Unterstützt wird die Regierung von den rechtspopulistischen Schwedendemokraten. Kristersson hatte in Aussicht gestellt, dass die Rechtspopulisten Teil seiner künftigen Regierung werden könnten - das wäre ein absolutes Novum in Schweden.

In letzten Umfragen zeichnete sich ein enges Rennen zwischen Kristerssons konservativem und Anderssons linksgerichtetem Lager ab. Acht Millionen Schweden sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben./wbj/DP/zb