Tote und Verletzte bei russischen Angriffen

dpa-AFX · Uhr
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KIEW (dpa-AFX) - Das russische Militär hat seine Angriffe gegen Städte in der Ukraine fortgesetzt. Bei mehreren Attacken auf die ostukrainische Stadt Kramatorsk wurden nach offiziellen Angaben mindestens zwei Menschen getötet. Weitere zehn Bewohner seien verletzt worden, teilte die regionale Staatsanwaltschaft mit. Der erste Angriff habe einem Kleinwagen gegolten, später sei die Stadt von vier Fliegerbomben getroffen worden.

Erst Mitte dieser Woche waren bei einem russischen Angriff auf Kramatorsk nach offiziellen Angaben 19 Menschen verletzt worden. Die Stadt wird immer wieder vom russischen Militär angegriffen, da die Frontlinie nur etwas mehr als zwölf Kilometer entfernt ist.

In der Hafenstadt Odessa und Umgebung wurden bei einer Serie russischer Angriffe im Tagesverlauf mindestens 24 Menschen verletzt. Nach Angaben der Behörden wurden bei den Angriffen mehrstöckige Wohngebäude sowie Lagerhäuser beschädigt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen die russische Invasion./cha/DP/men

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