Bengalore, ⁠14. Sep (Reuters) - Amazon setzt nach einem tödlichen Flugzeugabsturz die Zusammenarbeit mit der verantwortlichen Frachtfluglinie 21 Air aus. Man habe nach ‌dem "tragischen Vorfall" beschlossen, die Flüge mit 21 Air auszusetzen, teilte eine Amazon-Sprecherin am ⁠Sonntag ⁠mit. In der vergangenen Woche war ein Frachtflugzeug von Amazon Prime Air bei der Landung auf dem Miami International Airport über die Landebahn hinausgeschossen ‌und abgestürzt. Dabei kamen fünf ‌Menschen ums Leben.

Die Piloten hatten nach dem Aufsetzen einen Abbruch der Landung erwogen, ⁠wie die US-Transportsicherheitsbehörde NTSB mitteilte, die den ‌Absturz untersucht. Zudem ⁠habe ein Pilot gut eine Minute vor der Landung gewarnt, sie seien zu schnell. Bei dem Flugzeug handelte ‌es sich ⁠um einen 32 Jahre alten ⁠Boeing 767-Frachter. 21 Air teilte mit, man konzentriere sich auf die Unterstützung der betroffenen Familien und sei von den eigenen Sicherheitsrichtlinien überzeugt.

(Bericht von Rishabh Jaiswal und Chandni Shah, bearbeitet von Sabrina Frangos. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)