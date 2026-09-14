ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt MTU auf 'Hold' - Ziel 390 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 390 Euro auf "Hold" belassen. Die wieder zugespitzte Lage in Nahost trübe die Aussichten für das Servicegeschäft in der zivilen Luftfahrt ein, schrieb George McWhirter am Freitag. Die Erholung der Flugstunden drehe eine Warteschleife./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 15:40 / GMT
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