ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Mercedes-Benz auf 'Market-Perform' - Ziel 56 Euro
dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Stuttgarter litten in China unter den gleichen Problemen wie andere der Branche, schrieb Harry Martin am Montag nach einem Treffen mit dem Finanzchef. Der Konzern sehe dort aber auch immense Chance - unter anderem als Exportbasis in andere asiatische Märkte./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 23:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:01 / UTC
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