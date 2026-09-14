ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Schneider Electric auf 'Outperform'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Outperform" belassen. Modularisierung werde zum entscheidenden Faktor, um den Ausbau von KI-Rechenzentren zu beschleunigen, schrieb Alasdair Leslie am Montag. Denn die Bauausführung löse die Stromverfügbarkeit als primären Engpass ab. Leslie sieht in seiner Branchenanalyse Schneider, Vertiv und Eaton als größte Profiteure dieser Entwicklung./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 01:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:01 / UTC

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