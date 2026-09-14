Arktis-Konferenz betont Rolle von Merz - "Ohne Wachstum wird man abgestraft"

Rovaniemi, 14. ⁠Sep (Reuters) - Mehrere Teilnehmer des EU-Arktis-Gipfels im finnischen Rovaniemi haben angesichts der innenpolitischen Spannungen in Deutschland die Rolle der Bundesrepublik in der Europa- und Außenpolitik betont. "Deutschland ist eine treibende ‌Kraft, die wirtschaftliche Lokomotive Europas. Es ist wichtig, dass Deutschland auf dem neuesten Stand ist und sich einbringt", sagte ⁠der ⁠lettische Ministerpräsident Andris Kulbergs am Montag auf die Frage nach der Debatte um Kanzler Friedrich Merz in Deutschland. "Merz hat gezeigt, wie wichtig ihm die Arktis ist, dass wir dort präsent sein und an einem Strang ziehen ‌müssen."

Der litauische Präsident Gitanas Nauseda sagte, ‌dass der Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt für ihn eine Enttäuschung sei. "Ich denke, man muss in ganz Europa Gegenmaßnahmen gegen ⁠bestimmte populistische Parteien entwickeln", fügte er hinzu. "Aber wahrscheinlich sollten wir ‌mehr tun, um auf ⁠die verschiedenen Herausforderungen im Inland zu reagieren." Die Außen- und Europapolitik Deutschlands sei "sehr aktiv, sehr klar und erkennbar". Er lobte etwa die Unterstützung der Ukraine.

Zugleich ‌betonte Nauseda: "Aber die Menschen verlangen ⁠mehr. Die Menschen verlangen Lösungen ⁠für wirtschaftliche Probleme: Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum. Also müssen wir Ergebnisse liefern." Andernfalls werde man abgestraft. "Das ist Demokratie."

Hintergrund ist die CDU-interne Debatte, ob Kanzler Merz nach der Wahlschlappe der CDU in Sachsen-Anhalt und schlechten Umfragewerten so geschwächt sei, dass er vielleicht abtreten müsse. Merz selbst hatte das zuletzt zurückgewiesen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von ⁠Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)