Bitkom-Studie: Firmen setzen auf KI, fürchten aber um Existenz

Berlin, 14. ⁠Sep (Reuters) - Erstmals setzt die Mehrheit der Unternehmen in Deutschland auf Künstliche Intelligenz. 57 Prozent nutzen KI und damit fast dreimal so viele wie noch vor zwei Jahren, als der Anteil bei 20 Prozent lag, wie am Montag aus einer Studie ‌des Digitalverbands Bitkom hervorgeht. Demnach planen oder diskutieren weitere 38 Prozent der Firmen den Einsatz. "Künstliche Intelligenz ist keine Sache einzelner Vorreiter, sie ist in ⁠der Breite ⁠der Wirtschaft angekommen", sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. "Und das in einem Tempo, das wir bei keiner Technologie zuvor gesehen haben."

Die rasante Verbreitung geht jedoch mit einer großen Verunsicherung einher. So fürchtet rund jedes dritte Unternehmen (34 Prozent), dass KI die eigene Existenz gefährdet – nach 23 Prozent im Vorjahr. Zugleich halten 91 Prozent ‌der Firmen KI für die wichtigste Zukunftstechnologie und ‌80 Prozent sehen sie überwiegend als Chance. "Wir sehen rund um KI viel Zuversicht, aber auch Verunsicherung", sagte Wintergerst. "Dieselben Unternehmen, die in KI die entscheidende Technologie der kommenden ⁠Jahre erkennen, fürchten gleichzeitig, durch sie um ihre Existenz gebracht zu werden."

Für die ‌Anwender zahlt sich der Einsatz der Technologie ⁠bereits aus. Zwei Drittel (66 Prozent) der Nutzer haben damit ihre Wettbewerbsposition verbessert, 45 Prozent sehen einen messbaren Beitrag zum Unternehmenserfolg. Gleichzeitig schöpfen die meisten Firmen das Potenzial der Technologie nach eigener Einschätzung kaum aus. ‌Kein einziges Unternehmen gab an, das ⁠Potenzial voll zu nutzen. 59 Prozent ⁠gaben sogar an, es überhaupt nicht auszuschöpfen, weitere 28 Prozent nur wenig.

Als größte Hindernisse beim Einsatz von KI gelten den Angaben zufolge Anforderungen an den Datenschutz (66 Prozent) und rechtliche Unsicherheit (56 Prozent). Unternehmen, die bislang keine KI einsetzen, nennen vor allem fehlendes technisches Know-how (85 Prozent) als Grund. Trotz der Hürden investieren die Firmen jedoch in die Kompetenzen ihrer Belegschaft. Inzwischen schulen 70 Prozent der Unternehmen ihre Beschäftigten im Umgang mit KI, nach 43 Prozent ⁠im Vorjahr.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)