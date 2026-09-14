Britpopband Oasis kündigt Konzerte in Deutschland an

MANCHESTER/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Britpopband Oasis tritt erstmals seit 2009 wieder in Deutschland auf. Die Gruppe um die Brüder Liam und Noel Gallagher kündigte in sozialen Medien für den 2. und 3. Juli 2027 zwei Konzerte in der Münchner Allianz Arena an.

Mehrere Konzerte in Großbritannien, Europa und den USA sind demnach zwischen Mai und September 2027 geplant. In Europa tritt die Band unter anderem auch in Frankreich, Spanien, Irland und Italien auf. Bis zum 17. September um 17.00 Uhr MESZ können sich Oasis-Fans auf der Webseite für den Ticketverkauf registrieren.

Lange hatten Oasis-Fans nach der Reunion-Tournee auf weitere Konzerte gehofft - und die Brüder spielten ordentlich mit dieser Hoffnung. Die Band kokettierte zuletzt immer wieder in sozialen Medien mit möglichen künftigen Auftritten und gab Hinweise auf mögliche Konzertorte, darunter auch München.

In einem Video, welches die Gruppe vor wenigen Tagen auf Instagram teilte, ist zu hören, wie ein Radiosender über das Konzert der Gruppe im Jahr 1997 in der Münchner Olympiahalle berichtet. Ihren bislang letzten Auftritt in Deutschland hatte Oasis im Juli 2009 beim Melt-Festival in Sachsen-Anhalt. Noch im selben Jahr trennte sich die Kult-Band im Streit. In den folgenden Jahren sorgten gegenseitige öffentliche Beleidigungen der Brüder immer wieder für Schlagzeilen.

Erst 2025 fanden sich Liam und Noel für eine Reunion-Tournee zusammen. Auftritte gab es unter anderem in Großbritannien, Irland, den USA, Kanada, Südamerika und Japan.

Das lange ersehnte Comeback war von Fans in aller Welt gefeiert worden. Die Brüder lachten auf der Bühne, sangen gemeinsam und umarmten sich - Bilder, die man lange nicht für möglich gehalten hatte. Mehr als 73.000 Menschen jubelten dem weltbekannten Geschwisterpaar im Juli 2025 im Stadion im walisischen Cardiff lautstark zu, als sie zum ersten Mal nach 16 Jahren mit dem Song "Hello" auf die Bühne traten.

Was Oasis für die Fans bedeutet, erzählt aktuell die Dokumentation "Oasis: Don't Look Back in Anger". Zudem gibt's Einblicke in die Wiedervereinigung der Brüder nach jahrelanger Funkstille. Bei den Filmfestspielen in Venedig waren die beiden zuletzt bei der Weltpremiere zu Gast - und ließen in klassischer Gallagher-Manier die Pressekonferenz sausen.

Vor mehr als 30 Jahren wurde Oasis mit dem Album "Definitely Maybe" bekannt. Spätestens die zweite Platte "(What's The Story) Morning Glory?" von 1995 mit Hits wie "Wonderwall" machte die Gruppe weltberühmt.

In den 90ern waren die Jungs mit den verwuschelten Haaren der angesagteste britische Musik-Export. Bis zu ihrem Streit ergänzten sie sich perfekt: Noel, der talentierte Songwriter, und Liam mit der außergewöhnlichen Stimme. Selbstbewusstes, teils arrogantes Auftreten und der ein oder andere Skandal gehörten zu Oasis dazu. Immer wieder machten sie Schlagzeilen, allen voran Frontmann Liam. Nach einer Schlägerei in einem Münchner Hotel musste er etwa eine Nacht ins Gefängnis.

2009 zerbrach Oasis schließlich. Noel verließ die Gruppe im Streit mit seinem jüngeren Bruder. Er könne "keinen Tag länger" mit ihm zusammenarbeiten, hieß es damals. Die beiden setzten ihre Karrieren getrennt fort und lieferten sich über Jahre eine ordentliche Fehde mit zahlreichen Sticheleien. Doch nun scheint das Kriegsbeil seit einiger Zeit begraben - und die Fans jubeln den Brüdern mit gleicher Euphorie wie in den 90er-Jahren zu./DP/jha/