Bund: Commerbank/UniCredit sind in neuer Phase, müssen gemeinsamen Weg finden

Berlin, 14. Sep (Reuters) - ⁠Die Bundesregierung sieht die Commerzbank und die italienische UniCredit mittlerweile in einer neuen Phase des Übernahmekampfes. Es werde jetzt konkret über eine Transaktion verhandelt, also ein Zusammengehen beider Geldhäuser, sagte ein Sprecher des SPD-geführten Finanzministeriums am Montag in Berlin. "Das heißt, da geht es jetzt gerade nicht nur um ‌eine feindliche Übernahme, sondern darum, den besten Weg für beide Banken zu finden." Die Bundesregierung werde in dieser Phase ihre Interessen einbringen.

Bundesfinanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil will am Montagnachmittag UniCredit-Chef ⁠Andrea Orcel ⁠in Berlin empfangen. Es ist das erste Gespräch der beiden, nachdem die Regierung solche Treffen bisher stets abgelehnt hatte. Sie hatte der UniCredit ein aggressives und feindliches Vorgehen zur Übernahme der Commerzbank vorgeworfen. Mittlerweile kontrollieren die Mailänder aber rund 50 Prozent der Commerzbank-Anteile, so dass eine Übernahme nicht mehr aufzuhalten ist.

Der Sprecher des Finanzministeriums sagte, es sei ein vertrauliches Gespräch, dem ‌er nicht vorgreifen wolle. Die Banken müssten die Verhandlungen führen. ‌Dem Bund sei die Mittelstandsfinanzierung durch die Commerzbank wichtig. Außerdem sei sie zentral für den Finanzstandort Frankfurt. Die Bundesregierung habe auch die Interessen der rund 40.000 Beschäftigten im Blick. Klingbeil habe sich im ⁠Vorfeld intensiv in der Bundesregierung abgestimmt, mit dem Kanzleramt, dem Land Hessen und dem Betriebsrat der ‌Bank.

COMMERZBANK STABILISIERT

Der Bund hält noch rund zwölf Prozent ⁠an der Commerzbank - ein Überbleibsel aus der Rettung während der globalen Finanzkrise vor fast 20 Jahren. Insidern zufolge will die Bundesregierung auf ein schriftliches Abkommen beider Banken pochen. Die Commerzbank soll aus deutscher Sicht eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben. ‌Der Bund will seine zwei Vertreter im ⁠Aufsichtsrat behalten, solange er Anteile an der Bank ⁠hält. Weil Deutschland künftig der größte Markt für die UniCredit sein wird, soll die Commerzbank auch in den Führungsgremien der UniCredit vertreten sein. Betriebsbedingte Kündigungen will der Bund verhindern.

Was aus der restlichen Beteiligung des Bundes wird, wurde zuletzt nicht richtig beantwortet. Ein Ausstieg kann erfolgen, sobald die Commerzbank "stabilisiert" ist, wofür jetzt bereits einiges spricht. Die Bundesregierung war im September 2024 bereits der Auffassung, dass die Commerzbank so stabilisiert sei, dass Schritt für Schritt der Ausstieg vollzogen werden könne. Damals war bei einem ersten Verkauf von Anteilen überraschend die ⁠UniCredit eingestiegen und hatte den Übernahmekampf eröffnet.

(Bericht von Christian Krämer und Alexander Ratz, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)