Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen Frau - mutmaßliche Spionage für Russland

Frankfurt, ⁠14. Sep (Reuters) - Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen eine Frau wegen des Verdachts der Spionage für Russland erhoben. "Die Angeschuldigte ist hinreichend verdächtig, für einen ‌Geheimdienst einer fremden Macht tätig gewesen zu sein", teilte die Karlsruher Behörde am Montag mit. ⁠Die ⁠Anklage sei am 7. September vor dem Staatsschutzsenat des Kammergerichts in Berlin erhoben worden.

Die deutsch-ukrainische Staatsbürgerin habe in Berlin eine Marketingagentur betrieben und einen Lobbyverein geleitet. Dadurch sei ‌sie in militärischen und politischen ‌Kreisen vernetzt gewesen, erläuterte die Bundesanwaltschaft. Spätestens seit Oktober 2023 soll sie Kontakt zu einem Geheimdienstmitarbeiter ⁠in der russischen Botschaft in Berlin unterhalten haben. ‌Dem Vorwurf zufolge ⁠versorgte sie ihn mit Hinweisen zu Veranstaltungen und verschaffte ihm teils unter falschem Namen Zutritt, um ihm den Aufbau eines ‌eigenen Netzwerks zu ⁠ermöglichen. Zudem habe sie versucht, ⁠Personen aus dem Bundesverteidigungsministerium und der Rüstungsindustrie zu gewinnen sowie Informationen zur deutschen Verteidigungspolitik im Kontext des Ukraine-Krieges zu beschaffen.

Die Frau war am 21. Januar festgenommen worden und befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft.

(Bericht von Philipp Krach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)