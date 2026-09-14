Bundeswehr greift für Litauen-Brigade auch auf Zwang zurück

Berlin, 14. ⁠Sep (Reuters) - Beim Aufbau der neuen deutschen Brigade in Litauen greift die Bundeswehr künftig auch auf Zwang zurück. Um Lücken bei dringend benötigten Spezialisten wie IT-Experten oder Logistikern zu schließen, bereitet das Verteidigungsministerium ‌verpflichtende Versetzungen vor. Zwar läuft die Suche nach Freiwilligen insgesamt sehr erfolgreich, für bestimmte Mangelberufe reicht das Prinzip der Freiwilligkeit jedoch ⁠nicht ⁠aus, wie das Ministerium in Berlin am Montag mitteilte. Bis Ende 2027 soll die rund 5000 Soldaten starke Truppe an der Nato-Ostflanke voll einsatzbereit sein.

Konkret prüft das Ministerium nach eigenen Angaben nun Kurzzeitkommandierungen, Rotationsmodelle und zeitlich begrenzte Abordnungen. So soll Personal ‌vorübergehend aus Einheiten abgezogen werden, in denen ‌es entbehrlich ist. Trotz dieser neuen Schritte rechnet das Ministerium damit, dass am Ende nur eine mittlere dreistellige Zahl von Soldatinnen und ⁠Soldaten gegen ihren Willen nach Litauen geschickt werden muss. "Einsatzbereitschaft geht im ‌Zweifel vor Freiwilligkeit", hieß es ⁠dazu aus dem Ministerium.

Insgesamt sieht die Bundeswehr das Prestigeprojekt dennoch auf gutem Kurs. Fast 80 Prozent der vorgesehenen Stellen sind laut Ministerium inzwischen besetzt – bisher ausschließlich mit Freiwilligen. ‌Verteidigungsminister Boris Pistorius betonte, die ⁠Brigade werde wie geplant Ende ⁠2027 ihren Dienst aufnehmen. Infrastruktur, Material und Personal würden rechtzeitig bereitstehen. Pistorius sprach von einem "beeindruckenden Ergebnis" der Zusammenarbeit innerhalb der Bundeswehr.

Die dauerhafte Stationierung der Brigade in Litauen gilt als Kernstück der deutschen "Zeitenwende" und soll zur Abschreckung Russlands beitragen. Bis Ende 2027 sollen dort rund 4800 Soldatinnen und Soldaten sowie 200 zivile Beschäftigte leben und arbeiten. Die Brigade wird teils durch ⁠die Verlegung bestehender Truppenteile, teils durch die Neuaufstellung mehrerer Einheiten gebildet.

(Bericht von Alexander RatzRedigiert von Olaf BrennerBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)