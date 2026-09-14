BYD will auch Lkw in Europa produzieren - "europäisches Unternehmen"

Der chinesische Elektroautobauer BYD will im kommenden Jahr seinen ersten Schwerlaster "ETT 44" in Europa einführen und plant langfristig auch eine Lkw-Produktion. "Langfristig werden wir alles, was wir in Europa verkaufen, hier produzieren", sagte Stella Li, die ‌Chefin für das internationale Geschäft von BYD, am Montag auf der Nutzfahrzeugmesse IAA in Hannover.

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