Chinesischer Autohersteller

BYD will auch Lkw in Europa produzieren - "europäisches Unternehmen"

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: E-MobilitätBatterien
Ein BYD-Autohaus ist zu sehen.
Quelle: Adobe.com/RNL Fotografia
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Der chinesische Elektroautobauer BYD will im kommenden Jahr seinen ersten Schwerlaster "ETT 44" in Europa einführen und plant langfristig auch eine Lkw-Produktion. "Langfristig werden wir alles, was wir in Europa verkaufen, hier produzieren", sagte Stella Li, die ‌Chefin für das internationale Geschäft von BYD, am Montag auf der Nutzfahrzeugmesse IAA in Hannover.

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