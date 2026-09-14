CDU gewinnt Kommunalwahlen in Niedersachsen vor SPD
dpa-AFX · Uhr
HANNOVER (dpa-AFX) - Die CDU hat die Kommunalwahlen in Niedersachsen auf Kreisebene mit 27,2 Prozent gewonnen. Nach dem auf dem Wahlportal des Landes veröffentlichten vorläufigen Ergebnis erreichte die SPD 24,6 Prozent, die AfD 15,9, die Grünen 14,1, die Linke 6,0 und die FDP 3,7./lfi/DP/zb
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